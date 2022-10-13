Театр Ермоловой отменил спектакль на стихи поэтов, высказавшихся против спeцoпeрaции

Московский Театр Ермоловой
отменил спектакль «Страницы новой пустоты», премьера которого была назначена на 22 октября. В основе спектакля – стихотворения поэтов, высказавшихся против спeцoпepaции.
В 2014 году Театр Ермоловой представил спектакль «Из пустоты…», который был поставлен по произведениям поэтов и прозаиков первой волны эмиграции 1917 года. «Страницы новой пустоты» стал своеобразным продолжением «первой части» – в его основу легли стихи современных российских поэтов, включая Линор Горалик
, Веру Павлову
и Александра Дельфинова
. Часть из них высказалась против спецoпepaции, на что обратили внимание некоторые
СМИ, которые обвинили сотрудников театра в «пиршестве русофобии». В спектакле были задействованы Кристина Асмус
, Александр Петров
, Стася Милославская
, Дарья Мельникова
и другие актёры труппы. Причины отмены на сайте
театра не уточняются.
Ранее стало известно, что Театр Ермоловой, руководителем которого является Олег Меньшиков
, заключил договор
со Следственным Комитетом о взаимном творческом сотрудничестве.
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