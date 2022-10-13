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Театр Ермоловой отменил спектакль на стихи поэтов, высказавшихся против спeцoпeрaции

13 октября
2022 год

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13 октября 2022

Московский Театр Ермоловой отменил спектакль «Страницы новой пустоты», премьера которого была назначена на 22 октября. В основе спектакля – стихотворения поэтов, высказавшихся против спeцoпepaции.

Театр Ермоловой отменил спектакль на стихи поэтов, высказавшихся против спeцoпeрaции

В 2014 году Театр Ермоловой представил спектакль «Из пустоты…», который был поставлен по произведениям поэтов и прозаиков первой волны эмиграции 1917 года. «Страницы новой пустоты» стал своеобразным продолжением «первой части» – в его основу легли стихи современных российских поэтов, включая Линор Горалик, Веру Павлову и Александра Дельфинова. Часть из них высказалась против спецoпepaции, на что обратили внимание некоторые СМИ, которые обвинили сотрудников театра в «пиршестве русофобии». В спектакле были задействованы Кристина Асмус, Александр Петров, Стася Милославская, Дарья Мельникова и другие актёры труппы. Причины отмены на сайте театра не уточняются.

Ранее стало известно, что Театр Ермоловой, руководителем которого является Олег Меньшиков, заключил договор со Следственным Комитетом о взаимном творческом сотрудничестве.
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Театр Ермоловой отменил спектакль на стихи поэтов, высказавшихся против спeцoпeрaции фотографии
Театр Ермоловой отменил спектакль на стихи поэтов, высказавшихся против спeцoпeрaции фотографии
Театр Ермоловой отменил спектакль на стихи поэтов, высказавшихся против спeцoпeрaции фотографии
Театр Ермоловой отменил спектакль на стихи поэтов, высказавшихся против спeцoпeрaции фотографии
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