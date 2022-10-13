«Между нами всегда была недосказанность»: Том Фелтон рассказал о тайной любви к Эмме Уотсон

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Театр Ермоловой отменил спектакль на стихи поэтов, высказавшихся против спeцoпeрaции

12 октября

«Когда я не снимаюсь, я – домохозяйка»: Джулия Робертс назвала свою семейную жизнь «сбывшейся мечтой»

Работа в кино не доставляет ей столько же радости, как время, проведённое с детьми и мужем