«Между нами всегда была недосказанность»: Том Фелтон рассказал о тайной любви к Эмме Уотсон

Том Фелтон
, сыгравший Драко Малфоя в «Гарри Поттере»
, в своих мемуарах Beyond The Wand рассказал
об отношениях с Эммой Уотсон
, исполнительницей роли Гермионы Грейнджер. На съёмочной площадке между актёрами зародилась дружба, которая впоследствии переросла в нечто большее. В прошлом году Эмма тоже призналась
в чувствах к Фелтону и поделилась подростковыми переживаниями первой влюблённости.
Впервые Том и Эмма встретились на прослушивании, когда ему было 11, а ей всего 9 лет, и в самом начале съёмок отношения между ними не складывались. Однажды Том вместе с ребятами, играющими студентов Слизерина, высмеял танец Эммы, который она подготовила для съёмочной группы: «Мы хихикали над шоу Эммы, и наш смех становился всё громче и громче, пока она танцевала. Мы были смазливыми парнями и думали, что заниматься сексом – это круто. Я постоянно чувствовал неловкость и считал себя придурком, и так оно и было»
, – признался Фелтон.
Вскоре отношения между актёрами стали налаживаться: «У меня всегда была тайная любовь к Эмме, хотя, возможно, не такая, как люди хотели бы думать. Это не значит, что между нами никогда не было искры. Там точно что-то было, только в разное время»
, – рассказал Том.
Впервые ему рассказали, что Эмма в него влюблена, когда ей было 12, а ему 15 лет, и у него была девушка. Том не поверил слухам: «Начали распространяться слухи о том, что в наших отношениях есть нечто большее, чем мы показываем на публике. Я отрицал, что она мне нравится, но правда была в другом. Моя девушка в то время сразу поняла, что между мной и Эммой есть какая-то недосказанность. Я помню, как использовал эту избитую фразу: «Я люблю её как сестру». Но дело было не только в этом. Я не думаю, что когда-либо был влюблён в Эмму, но я любил её и восхищался ею как личностью. И никогда не мог выразить это словами. Мы были родственными душами. Я точно знаю, что всегда могу рассчитывать на Эмму, и она всегда может положиться на меня в ответ»
.
В 2019 году Уотсон гостила в доме Фелтона в Венис-Бич, и Том опубликовал фотографии, на которых учит её играть на гитаре. Снимки стали сенсацией в социальных сетях, и поклонники заподозрили роман между ними. Но напрасно – сейчас Эмма встречается с сыном британского бизнесмена сэра Филипа Грина Брэндоном
, а с Томом поддерживает дружеское общение.
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