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СМИ: Ксения Раппопорт встречается с режиссёром Резо Гигинеишвили

13 октября
2022 год

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13 октября 2022

На днях прошла презентация премьер «Кинопоиска», во время которой зрители увидели трейлер сериала «Конец света» с Юрием Колокольниковым в роли Князя Тьмы и Ксенией Раппопорт, сыгравшей его соратницу и невесту. По Телегам-каналам сразу же поползи слухи о том, что звёзды снова сошлись, ведь «химия с годами не угасает».

СМИ: Ксения Раппопорт встречается с режиссёром Резо Гигинеишвили
фото: Юрий Колокольников, Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт и София

«Как-то уже забылось, что у Колокольникова и Раппопорт был роман, и они воспитывают 11-летнюю дочь. Значит, химия с годами не угасает? По слухам, Юрий в своё время был очень любвеобилен, жениться отказывался, а потом и вовсе уехал в Канаду. Ксению всё это не устроило, и она ушла. Но неплохие отношения сохранить удалось, раз даже от совместных съёмок бывшие не отказываются», – написали в Телеграмм-канале «Только никому».

Однако админы «Антиглянца» уверенно опровергли эту информацию, заявив, что Раппопорт встречается с режиссёром Резо Гигинеишвили, а Колокольников – с актрисой Вильмой Кутавичюте: «Видимо, Юра Колокольников и Ксения Раппопорт всё-таки старательно играют в «Конце счета», потому что физики и химии в жизни там давно уже нет. Ксения нынче – дама сердца режиссёра Резо Гигинеишвили, от неё и итальянской кухни Резо сейчас разве на гневные посты в соцсетях отвлекается. Колокольников, впрочем, тоже не страдает в одиночестве (и тоже не в России) – говорят, что он нашёл счастье с молодой актрисой Вильмой Кутавичюте», – написал «Антиглянец».

СМИ: Ксения Раппопорт встречается с режиссёром Резо Гигинеишвили
фото: Резо Гигинеишвили с детьми

В 90-е Ксения Раппопорт начала встречаться с предпринимателем Виктором Тарасовым, от которого родила дочку Аглаю. Актрисе также приписывали роман с Эдуардом Бояковым, хотя официальных подтверждений, кроме заявлений Екатерины Волковой о том, что Ксения увела у неё жениха, нет. В 2011-м Раппопорт родила дочку Софию от Юрия Колокольникова, но оформлять брак влюбленные не стали. В 2015-м Ксения и Юрий разошлись, и у актрисы начался роман с ресторатором Дмитрием Борисовым, за которого она тайно вышла замуж в 2016-м и развелась через три года.

СМИ: Ксения Раппопорт встречается с режиссёром Резо Гигинеишвили

Резо Гигинеишвили был женат три раза – на певице Анастасии Кочетковой (в браке родилась дочь Мария), актрисе Надежде Михалковой (они воспитывают дочь Нину и сына Ивана) и светской девушке Надежде Оболенцевой (пара развелась спустя год после свадьбы).
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№ 2
Дмитрий А. Мишин   13.10.2022 - 21:35
Хорошего партнера нашла, который три раза разводился. Все подсказывает, что брак, будет очень крепким и на долго. )) Надеюсь это временное. читать далее>>
№ 1
Анастасия Евстафьева (внучка рыбака и учительницы русского языка и литературы)   13.10.2022 - 21:17
Как?! ;( читать далее>>
Всего сообщений: 2
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СМИ: Ксения Раппопорт встречается с режиссёром Резо Гигинеишвили фотографии
СМИ: Ксения Раппопорт встречается с режиссёром Резо Гигинеишвили фотографии
СМИ: Ксения Раппопорт встречается с режиссёром Резо Гигинеишвили фотографии
СМИ: Ксения Раппопорт встречается с режиссёром Резо Гигинеишвили фотографии
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