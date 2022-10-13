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СМИ: Александр Молочников встречается с Софьей Капковой

13 октября
2022 год

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13 октября 2022
У Александра Молочникова новый роман. Избранником режиссёра стала продюсер и основатель Центра документального кино Софья Капкова. Вместе их заметили в окрестностях Центрального парка в Нью-Йорке, о чем сообщил Телеграм-канал «Тушите свет».

СМИ: Александр Молочников встречается с Софьей Капковой
фото: Александр Молочников

«За время релокации в Нью-Йорк Александр Молочников успел сделать как минимум две вещи: дать интервью иноагенту Дудю (в нём он рассказал всё, что можно и нельзя про бывшую супругу Катю Варнаву) и закрутить новый роман. В окрестностях Центрального парка 30-летний опальный режиссёр проводит время в обнимку с 43-летним продюсером Софьей Капковой, также покинувшей Россию до лучших времён», – написали в Телеграмм-канале.

СМИ: Александр Молочников встречается с Софьей Капковой
фото: Софья Капкова

«Режиссёр Саша Молочников хоть в чём-то стабилен — в любви к девушкам постарше», – прокомментировали новость админы «Антиглянца». Софья Капкова ранее была замужем за бывшим руководителем Департамента культуры Москвы Сергеем Капковым, у них есть общая дочь Зои. Также Софья воспитывает двоих детей от предыдущего брака с политиком и общественным деятелем Дмитрием Гудковым.

СМИ: Александр Молочников встречается с Софьей Капковой
фото: Екатерина Варнава и Александр Молочников

В этом году Молочников расстался с Екатериной Варнавой после двух лет отношений – в марте этого года они поженились, однако через пару месяцев подали на развод, потому что «что-то зашло в тупик».
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СМИ: Александр Молочников встречается с Софьей Капковой фотографии
СМИ: Александр Молочников встречается с Софьей Капковой фотографии
СМИ: Александр Молочников встречается с Софьей Капковой фотографии
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