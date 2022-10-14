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Плюс один: Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Анастасия Красовская

14 октября
2022 год

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14 октября 2022
Вечером 12 октября в выставочном центре «Ветошный Hall» онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» провел презентацию новых проектов. Сперва гостям представили новый бренд – «Плюс Студию», обновлённый продюсерский центр «Яндекса», а позже рассказали о полнометражном продолжении сериалов «Триггер», «Мажор» и «Беспринципные», приквеле «Майора Грома» и премьерах, которые ждут подписчиков «Яндекс Плюса». Презентацию посетили Ольга Сутулова и Евгений Стычкин, Сабина Ахмедова, Марк Эйдельштейн, Иван Добронравов, Гавриил Гордеев, Ян Цапник, Жора Крыжовников и другие.

Плюс один: Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Анастасия Красовская
фото: Ольга Сутулова и Евгений Стычкин

Плюс один: Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Анастасия Красовская
фото: Сабина Ахмедова

Плюс один: Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Анастасия Красовская
фото: Ян Цапник с дочерью

Плюс один: Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Анастасия Красовская
фото: Анастасия Красовская

Плюс один: Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Анастасия Красовская
фото: Сергей Епишев и Иван Добронравов

Плюс один: Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Анастасия Красовская
фото: Светлана Степанковская

Плюс один: Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Анастасия Красовская
фото: Софья Лебедева

Плюс один: Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Анастасия Красовская
фото: Александр Акопов, Жора Крыжовников

Плюс один: Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Анастасия Красовская
фото: Марк Эйдельштейн

Плюс один: Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Анастасия Красовская
фото: Гавриил Гордеев

Плюс один: Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Анастасия Красовская
фото: Владислав Тирон

Плюс один: Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Анастасия Красовская
фото: Кай Гетц и Сергей Марин
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Плюс один: Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Анастасия Красовская фотографии
Плюс один: Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Анастасия Красовская фотографии
Плюс один: Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Анастасия Красовская фотографии
Плюс один: Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Анастасия Красовская фотографии
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