Плюс один: Ольга Сутулова, Евгений Стычкин и Анастасия Красовская

Вечером 12 октября в выставочном центре «Ветошный Hall» онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» провел презентацию новых проектов
. Сперва гостям представили новый бренд – «Плюс Студию», обновлённый продюсерский центр «Яндекса», а позже рассказали о полнометражном продолжении сериалов «Триггер»
, «Мажор»
и «Беспринципные»
, приквеле «Майора Грома»
и премьерах, которые ждут подписчиков «Яндекс Плюса». Презентацию посетили Ольга Сутулова
и Евгений Стычкин
, Сабина Ахмедова
, Марк Эйдельштейн
, Иван Добронравов
, Гавриил Гордеев
, Ян Цапник
, Жора Крыжовников
и другие.
фото: Ольга Сутулова и Евгений Стычкин
фото: Сабина Ахмедова
фото: Ян Цапник с дочерью
фото: Анастасия Красовская
фото: Сергей Епишев и Иван Добронравов
фото: Светлана Степанковская
фото: Софья Лебедева
фото: Александр Акопов, Жора Крыжовников
фото: Марк Эйдельштейн
фото: Гавриил Гордеев
фото: Владислав Тирон фото: Кай Гетц и Сергей Марин
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