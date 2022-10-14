«Удавочка сжималась»: Артур Смольянинов рассказал об отъезде из России

В апреле 2022 года Артур Смольянинов
в интервью журналистке Екатерине Гордеевой
(признана Минюстом РФ иностранным агентом) поделился критическим мнением как о спецоперации
, так и о действующей власти в стране. После чего у актёра предсказуемо начались проблемы с работой - его исключили из нескольких проектов, финансируемых государством. И облегчили, тем самым, принятие решения об отъезде из России.
В новом интервью изданию «Медуза» (признана Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом) Артур Смольянинов рассказал о причинах отъезда и развенчал миф о русофобии на Западе.
«Я в любом случае собирался уезжать: мне постепенно переставали давать работу. Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда. Кто-то ещё успел со мной поработать [с начала спецоперации], и я этим людям очень благодарен за то, что они рискнули»
.
«После интервью [иноагенту Екатерине Гордеевой] мне пришло довольно много предложений о работе за границей. Приезжайте, попоёте нам песни, что-нибудь придумаем и так далее. От большинства из них в тот момент я отказался, потому что чувствовал, что не время, что хочу ещё быть здесь [в России], попробовать здесь, пока есть возможность. Понятно, что на тебя движется ледник, но мне не хотелось убегать от него, а все-таки отступать постепенно и надеяться, что он остановится. Но он только ход набирает»
.
Актёр отметил, что хотя его пацифисткая позиция сразу же отразилась на количестве работы, характер последствий был для него весьма «мягким», и обошлось без репрессий и угроз.
«Эмоциональный фон вокруг был очень положительный. На улицах подходили люди, благодарили. Это было очень искренне, меня это грело всё это время. Ты понимаешь, что всё сделал правильно. И главное, что совесть твоя чиста и ты спокоен. Это отличное чувство, оно дает силы жить.
Но я просто постепенно узнавал какие-то факты: то министр культуры меня вычеркнула из одного проекта с госучастием; про другой проект говорят, что он то выйдет, то не выйдет. Какой-то чиновник одному моему знакомому продюсеру говорит, есть две новости — хорошая и плохая. Плохая: ***** [хреново], что он высказался. Хорошая — молодец, что не ******** [уехал]. Ну а третья новость, если вы хотите, чтобы всё вышло, он должен сейчас выступить в обратную сторону. Классическая схема. На что, конечно, друг мой ответил, что «я ему даже звонить не буду».
Вот такие новости до меня доходили. Подробности не ясны, но общая картина предельно понятна. При этом я всё равно человек аполитичный, я не претендую на власть, я не лидер общественного мнения. То есть я не являюсь для них, в принципе, объектом первичного, вторичного и даже, может, третичного внимания. Но я предполагал, что всё будет именно так»
.
В итоге, актёр начал присматриваться к весенним предложениям поработать за кордоном и отправился в Европу, чтобы оттуда поехать в Америку. По дороге в Норвегию Смольянинов вновь задумался о том, почему соотечественники никак не могут наладить достойный быт.
«Так всё потихонечку и произошло. Из всех предложений, которые мне пришли о работе за границей, я выбрал для себя самое интересное — предложение уехать поработать в Америку на полтора месяца. Представляю, конечно, как это звучит, особенно сейчас. Но мне всё равно, кто и как будет на это реагировать. Во-первых, мне просто хочется увидеть своими глазами этот мир. Очень хочется в очередной раз убедиться, что везде живут одни и те же люди в самом широком смысле этого слова. И что на самом деле разница между нами только в головах. Я продолжаю убеждаться в этом каждый день.
Например, я недавно проходил границу с Норвегией. Ну реально, ты переходишь 30 метров — и перед тобой другие люди, у них просто другой софт в голове, другой взгляд. Я стою, смотрю на них и думаю: «Что с нами не так? Почему мы-то так не можем? Почему мы не можем просто жить по-человечески? Что нам мешает?» Мы никому не нужны. Нас никто не хочет ни развалить, ни уничтожить. Здесь так хорошо люди живут, что последнее, о чём они думают, — это война. Им, наоборот, нужно, чтобы от них [отстали], они как раз заинтересованы в том, чтобы с той стороны был адекватный сосед.
Вот тебе пример. В гостинице в городе Киркенес, а это, простите, ж**а норвежского мира, консьерж на ресепшене. Ему 60 лет, он говорит по-русски — и хорошо говорит. А я стою, слушаю и думаю: «Интересно, в городе Заполярный Мурманской области можно себе представить консьержа, говорящего по-норвежски?»
Развенчивая миф о русофобии Смольянинов предположил, что точечная дискриминация имеет под собой совершенно другие основания, нежели российское гражданство.
«Реальная жизнь: там, где я сейчас [в Европе], многие говорят по-русски, никто на меня косо не смотрит. Люди меня так же узнают, люди мне улыбаются, люди со мной разговаривают, люди меня приглашают в гости. Я не испытываю по отношению к себе никакой русофобии. Так может, тем, к кому ***** [плохо] относятся, стоит задуматься почему? Может быть, с ними что-то не так? Может, они себя просто ведут как-то не по-людски? В этом проблема»
.
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