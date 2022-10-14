Орландо Блум рассказал о падении с третьего этажа и травме спины

По случаю Всемирного дня психического здоровья посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум записал видео в рамках кампании #OnMyMind (В моей голове). В ролике Орландо рассказал о самом тяжёлом и мрачном периоде своей жизни, который, тем не менее, заставил его провести “инвентаризацию” в своей голове и начать жить по-другому.
«Когда мне было 19 лет, я выпал из окна третьего этажа и сломал спину. Мне повезло, что я выжил после падения - спинной мозг остался нетронутым. И когда я оказался в больнице, через четыре дня мне сказали, что я, возможно, больше никогда не смогу ходить. Это было началом длинного и болезненного пути к осознанию и признанию наличия у меня некоторых поведенческих паттернов, которые приводили к многочисленным несчастным случаям. Кульминацией которых стала серьёзная травма спины и околосмертный опыт. После операции на меня надели специальный поддерживающий корсет для спины, и я смог приступить к физиотерапии. А уже через 12 дней я вышел из больницы на костылях. Что было очень удивительной редкостью в подобных случаях. Могу сказать, что месяцы после падения были достаточно тёмным периодом моей жизни. Как человек, который вёл активный образ жизни, я столкнулся с большим количеством ограничений и испытывал при этом сильнейшую боль. Я бы сказал, что травма освободила время и пространство для рефлексии - у меня была возможность оглядеться в прошлое, понять, что там было хорошего и плохого. А затем строить на этой базе свою будущую жизнь».
фото: Орландо в корсете
В завершении своего рассказа актёр напомнил зрителям, что у человека всегда есть возможность обратить себе на пользу любое кризисное событие, и акцентировал внимание на том, как важно своевременно протягивать людям руку помощи, когда речь идёт о защите психического здоровья.
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