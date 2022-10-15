«Жуткая несправедливость»: Сергей Светлаков осудил травлю Ивана Урганта

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Сергей Светлаков стал членом жюри нового проекта канала СТС «Маска.Танцы», звёздные участники которого пытаются запутать публику с помощью объёмных костюмов и хореографии. По случаю запуска шоу Светлаков дал комментарий изданию «СтарХит», в котором, среди прочего, осудил травлю Ивана Урганта. Ургант был одним из первых представителей шоу-бизнеса, выразившим расстройство и растерянность по случаю начала спецоперации. Когда все развлекательные передачи, включая шоу «Вечерний Ургант», были сняты с эфира, ведущий воспользовался неожиданным бессрочным отпуском, и уехал с семьёй на отдых. Вслед Урганту посыпались беспочвенные упрёки, обвинения в предательстве, бегстве и прочих социально неодобряемых действиях. Сам Ургант крайне редко реагирует на слухи и обвинения, лишь иногда удостаивая оппонентов короткими шутливыми ответами. По мнению Светлакова, развернувшаяся (главным образом, в соцсетях) кампания против его друга - жуткая несправедливость.
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