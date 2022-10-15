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«Жуткая несправедливость»: Сергей Светлаков осудил травлю Ивана Урганта

15 октября
2022 год

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15 октября 2022

Сергей Светлаков стал членом жюри нового проекта канала СТС «Маска.Танцы», звёздные участники которого пытаются запутать публику с помощью объёмных костюмов и хореографии. По случаю запуска шоу Светлаков дал комментарий изданию «СтарХит», в котором, среди прочего, осудил травлю Ивана Урганта. Ургант был одним из первых представителей шоу-бизнеса, выразившим расстройство и растерянность по случаю начала спецоперации. Когда все развлекательные передачи, включая шоу «Вечерний Ургант», были сняты с эфира, ведущий воспользовался неожиданным бессрочным отпуском, и уехал с семьёй на отдых. Вслед Урганту посыпались беспочвенные упрёки, обвинения в предательстве, бегстве и прочих социально неодобряемых действиях. Сам Ургант крайне редко реагирует на слухи и обвинения, лишь иногда удостаивая оппонентов короткими шутливыми ответами. По мнению Светлакова, развернувшаяся (главным образом, в соцсетях) кампания против его друга - жуткая несправедливость.

«Жуткая несправедливость»: Сергей Светлаков осудил травлю Ивана Урганта

«С Ваней мы периодически видимся — ездим друг к другу в гости, ведь он мой друг, всегда им был и, уверен, будет. И да, на мой взгляд, весь хейт, направленный на него, — это жуткая несправедливость нашего острого времени. Очень надеюсь, что мы это пройдем, головы остынут и придёт понимание, насколько нам нужны такие люди как он — способные воспитать новое поколение профессионалов, готовых менять медиасреду к лучшему».
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«Жуткая несправедливость»: Сергей Светлаков осудил травлю Ивана Урганта фотографии
«Жуткая несправедливость»: Сергей Светлаков осудил травлю Ивана Урганта фотографии
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