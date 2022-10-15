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«Из страдания вспыхнуло пламя радости»: Брэд Питт рассказал о своём увлечении скульптурой

15 октября
2022 год

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15 октября 2022
Слухи о том, что Брэд Питт переживал развод и навалившуюся депрессию с помощью ваяния, появились несколько лет назад, когда папарацци заметили, что актёр зачастил в мастерскую к скульптору Томасу Хаусаго. В конце сентября у публики появилась возможность увидеть, наконец, плод многолетних трудов и стараний Питта - в музее Сары Хильден в Тампере открылась совместная выставка Хаусаго, Питта и Ника Кейва под простым названием «Мы». Для Питта и Кейва это был художественный дебют - актёр выставил свои монументальные скульптуры, а Кейв (который, кстати, ещё и очень неплохой писатель) - серию фарфоровых статуэток. Для матёрого художника Хаусаго выставка хоть и не была первым подобным опытом, но послужила своего рода актом перерождения после пережитого кризиса.

«Из страдания вспыхнуло пламя радости»: Брэд Питт рассказал о своём увлечении скульптурой
фото: Томас Хаусаго, Брэд Питт и Ник Кейв

В совместном интервью «Financial Times» Хаусаго прямо заявил, что с Питтом и Кейвом его свели катастрофические жизненные события. У каждого из них была зависимость - Кейв ещё в 80-х сидел на героине, Хаусаго и Питт начали борьбу с алкогольной зависимостью. Кейв потерял двоих сыновей, Питт переживал болезненно унизительный в своей публичности развод и судебную тяжбу об опеке над детьми, а Хаусаго пришлось осознать, что в детстве он подвергся насилию. Неся на себе этот груз страданий, артисты сформировали художественный альянс, найдя успокоение в рукотворном искусстве.

Питт и Кейв знакомы уже тридцать лет (оба снялись в фильме «Джонни-Замша»), а с Хаусаго актёр познакомился всего шесть лет назад на новогодней вечеринке. Как раз в это время Хаусаго испытывал проблемы с психическим здоровьем, а Питт только-только расстался с Джоли. Раздавленые проблемами художник и актёр моментально нашли общий язык. Питт начал регулярно захаживать в мастерскую Хаусаго и отвлекаться на скульптуру. «Наше обоюдное страдание приобрело комичный оттенок. Но из этого страдания вспыхнуло пламя радости в моей жизни. Я всегда хотел попробовать себя в скульптуре», - признался Питт.

«Из страдания вспыхнуло пламя радости»: Брэд Питт рассказал о своём увлечении скульптурой
фото: Томас Хаусаго, Ник Кейв и Брэд Питт на фоне работы Томаса Хаусаго "Без названия (Абстракция IV)"

Потом Питт познакомил Хаусаго с Кейвом, и они начали встречаться втроём по выходным. К этой «странноватой разношёрстной компании людей, которые сидели за столом», периодически присоединялись режиссёры Эндрю Доминик и Спайк Джонз, а также бас-гитарист Red Hot Chili Peppers Фли.

Интерес прессы к выставке предсказуемо сосредоточился на фигуре дебютировавшего в скульптуре Питта. Хотя фактически это выставка Хаусаго, в которой Кейв и Питт играют второстепенные роли. Новая серия работ Хаусаго родилась из точки кризиса и отсутствия вдохновения, когда художник не мог даже выбрать кисть, не говоря уже о сюжетах. И тут ему на помощь пришёл Кейв, который предложил творческую сделку. «Я сказал: «Хорошо, у меня проблемы с написанием песен. Я напишу тебе песню, если ты нарисуешь мне картину». И это как бы зажгло во мне что-то». Кейв написал текст песни «Белый слон» и отправил его Хаусаго, который во время ежедневных пробежек в Малибу заприметил какой-то цветок и решил, что нарисует его для Кейва.

«Из страдания вспыхнуло пламя радости»: Брэд Питт рассказал о своём увлечении скульптурой
фото: Статуэтка Ника Кейва "Детство Дьявола"

Этот творческий обмен привёл Кейва к керамике - под патронажем британского скульптора Корина Джонсона Кейв смастерил 17 статуэток, иллюстрирующих жизнь дьявола.
Работы Питта не отличаются единообразием концепции и формы, но их объединяет тема (само)разрушения и внутреннего конфликта. На выставке можно увидеть как маленькие подсвечники, так и монументальный гипсовый барельеф «Целясь в тебя, я увидел себя, но на этот раз было уже поздно», изображающий перестрелку между фигурами, в которых угадывается сам Питт. По соседству с барельефом стоят простой формы силиконовые домики с застрявшими внутри пулями - а название «Огнестрельное ранение, нанесённое собственному Дому» красноречиво апеллирует к развалу семьи.

«Из страдания вспыхнуло пламя радости»: Брэд Питт рассказал о своём увлечении скульптурой
фото: Серия работ Питта “Огнестрельное ранение, нанесённое собственному Дому”

«Все работы - о саморефлексии. Я всматривался в собственную жизнь и сфокусировался на собственных проблемах: где я был активных соучастником неудач в отношениях, где я оступился. Всё это родилось из признания того, что я называю «радикальной инвентаризацией себя», из жестокой честности с самим собой, и внимания к тем, кого я мог обидеть», - объясняет актёр.
«Ужасно утомительно быть кем угодно, но не самим собой. Тут надо понимать, что, по крайней мере в том месте, где я вырос, мы больше похожи на персонажей Клинта Иствуда. Всё держишь в себе, не проявляешь слабости, всегда готов со всем справиться, ты мужик. Я очень хорошо вижу это в своём отце и в старших поколениях актёров и вообще мужчин. Это выматывает. Чем старше становлюсь, тем больше нахожу утешения в дружбе с людьми, в компании которых ты можешь позволить себе быть самим собой, и мне хочется вынести это во внешний мир».

«Из страдания вспыхнуло пламя радости»: Брэд Питт рассказал о своём увлечении скульптурой
фото: Ник Кейв, Томас Хаусаго и Брэд Питт

Кейв и Питт выразили желание продолжать следовать по пути художников. Кейв уже приступил к работе над новой серией статуэток. А Питт хочет сохранить в своём занятии скульптурой терапевтический аспект.
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«Из страдания вспыхнуло пламя радости»: Брэд Питт рассказал о своём увлечении скульптурой фотографии
«Из страдания вспыхнуло пламя радости»: Брэд Питт рассказал о своём увлечении скульптурой фотографии
«Из страдания вспыхнуло пламя радости»: Брэд Питт рассказал о своём увлечении скульптурой фотографии
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