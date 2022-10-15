«Самая уродливая и угнетающая часть нашей культуры»: Оливия Уайлд о противниках абортов

В конце сентября в недружественных странах в прокат вышел новый фильм Оливии Уайлд «Не волнуйся, солнышко»
с Флоренс Пью
и Гарри Стайлзом
в главных ролях. Премьера фильма на Венецианском кинофестивале
породила такое количество слухов, что за ними потерялись непосредственно суть и художественные достоинства картины. О чём Уайлд сокрушается в новом интервью журналу «Elle»
. Там же актриса, рассуждая о политическом подтексте фильма, находит параллели с реальностью, упоминая печально известное постановление Верховного суда США об отмене конституционного права на аборт. По словам Оливии, никого страшнее пролайферов (люди, выступающие против абортов и в защиту прав нерождённого плода) она в своей жизни не встречала.
«Я была очень вовлечена в движение за права женщин на аборт и благодаря этому столкнулась, вероятно, с самой уродливой и самой угнетающей частью нашей культуры в лице некоторых противников абортов, которые сыпали зловещие и жестокие угрозы в мой адрес. Ну то есть, угрозы и обещания плеснуть мне серную кислоту в лицо исходили не от кого-то там, а от мамаши, выступающей против абортов»
.
Актриса также высказалась об абсурдности эйджизма, с которым она столкнулась, когда начала встречаться со Стайлзом, будучи старше него на 10 лет. «Особый интерес у меня вызывает эйджизм со стороны женщин. Мне хочется им ответить: Простите, а вы сами стареть не планируете? Или если вы уже старше, неужели вы думаете, что не заслуживаете таких же возможностей в жизни, как и люди помоложе? Мне грустно наблюдать за этим и понимать, что у людей такие мелкие ожидания от их собственных жизней. И они проецируют эти ожидания на меня. А я отвергаю их проекции»
.
Ещё одна болезненная для Оливии тема, на которую она неоднократно высказывалась после расставания
с Судейкисом
- критика её материнства. «Я делю опеку над детьми со своим бывшим. Если меня вдруг фотографируют не в компании моих детей, люди сразу же предполагают, что я их забросила и позабыла. Как будто я бросила их где-то в закрытой машине на солнцепёке. Типа я отказалась от роли матери. Знаете, почему вы не видите меня на фотографиях с детьми? Потому что я не допускаю случаев, когда их можно сфотографировать. Вы даже не представляете, что я делаю для того, чтобы защитить своих детей и не дать им быть увиденными вами»
.
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