Сергей Жигунов вспомнил о своей службе в армии

Мобилизация вызвала у россиян самые разные эмоции и реакцию, а на тех, кто служил в армии, нахлынула волна противоречивых воспоминаний. Как, например, на Сергея Жигунова
, который поделился в соцсетях историей о своей службе, кобылах и лысине Бондарчука
.
«Человеческий организм так устроен, что все самое тяжёлое потом воспринимается с юмором. Например, служба в армии. Она как раз совпала со съемками в «Гардемаринах». Служил я в кавалерии и многому полезному там научился: чистить лошадь, прикручивать шипы к подковам, рубить лозу в конном строю, убирать навоз и т.д.
Была у нас кобыла Ягодица, которая била по ведру, видно у неё были какие-то психические отклонения, лягалась все время. Мы развлекались - кидали ведро вдоль прохода, она попадала сходу по ведру.
Все неуставные синяки списывали на Ягодицу. «Откуда ушиб?» - «Ягодица задела».
Сначала я носил длинные волосы. Наш майор Жуков, который был грандиозным человеком и поэтом армейских высказываний (в большинстве неприличных, поэтому не буду их здесь приводить), называл меня лохматым чудовищем, командир полка боялся педикулеза в рядах срочников и заставлял Жукова мыть мне голову дустовым мылом.
Но потом меня всё-таки постригли.
Пришлось на съёмках носить такой вот паричок.
Кстати, когда меня постригли, Федя Бондарчук, с которым мы вместе служили, в знак протеста побрился наголо - не по уставу.
Так до сих пор и ходит».
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