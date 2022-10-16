Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун

15 октября в Лос-Анджелесе прошёл второй ежегодный гала-вечер Музея Американской киноакадемии, который был учреждён в 2021 году. Премию Icon Award за вклад в развитие кинематографа получила Джулия Робертс
, а Тильда Суинтон
была отмечена наградой Visionary Award за продвижение кино в мировой культуре.
Среди гостей вечера были Джессика Честейн
, Кристина Риччи
, Софи Тёрнер
, Наташа Лионн
, Селена Гомес
, Сельма Блэр
, Эдди Редмэйн
, Оливия Уайлд
, Лили Коллинз
, Амаль и Джордж Клуни
, Алисия Викандер
, Эмма Стоун
и многие другие.
фото: Джо Джонас и Софи Тёрнер
фото: Кристина Риччи
фото: Джулия Робертс
фото: Наташа Лионн
фото: Селена Гомес
фото: Эдди Редмэйн
фото: Джессика Честейн
фото: Джулианна Маргулис
фото: Сельма Блэр
фото: Тильда Суинтон
фото: Лили Коллинз
фото: Оливия Уайлд
фото: Лина Данэм
фото: Эмма Стоун
фото: Алисия Викандер фото: Амаль и Джордж Клуни
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