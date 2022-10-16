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Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун

16 октября
2022 год

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16 октября 2022
15 октября в Лос-Анджелесе прошёл второй ежегодный гала-вечер Музея Американской киноакадемии, который был учреждён в 2021 году. Премию Icon Award за вклад в развитие кинематографа получила Джулия Робертс, а Тильда Суинтон была отмечена наградой Visionary Award за продвижение кино в мировой культуре.
Среди гостей вечера были Джессика Честейн, Кристина Риччи, Софи Тёрнер, Наташа Лионн, Селена Гомес, Сельма Блэр, Эдди Редмэйн, Оливия Уайлд, Лили Коллинз, Амаль и Джордж Клуни, Алисия Викандер, Эмма Стоун и многие другие.

Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун
фото: Джо Джонас и Софи Тёрнер

Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун
фото: Кристина Риччи

Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун
фото: Джулия Робертс

Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун
фото: Наташа Лионн

Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун
фото: Селена Гомес

Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун
фото: Эдди Редмэйн

Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун
фото: Джессика Честейн

Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун
фото: Джулианна Маргулис

Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун
фото: Сельма Блэр

Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун
фото: Тильда Суинтон

Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун
фото: Лили Коллинз

Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун
фото: Оливия Уайлд

Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун
фото: Лина Данэм

Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун
фото: Эмма Стоун

Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун
фото: Алисия Викандер

Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун
фото: Амаль и Джордж Клуни

фото: legion-media
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Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун фотографии
Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун фотографии
Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун фотографии
Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун фотографии
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