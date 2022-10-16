«Самое прекрасное время в моей жизни»: Ольга Бодрова о работе с Евгением Цыгановым

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Второй гала-вечер Музея Американской киноакадемии

Музей кино: Кристина Риччи, Алисия Викандер и Эмма Стоун

15 октября

Сергей Жигунов вспомнил о своей службе в армии

Актёр служил в кавалерии и имел дело с лошадьми