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«Самое прекрасное время в моей жизни»: Ольга Бодрова о работе с Евгением Цыгановым

16 октября
2022 год

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16 октября 2022

27 октября в прокат выходит фильм «Велга» - дебютная работа Ольги Бодровой в кино, только сейчас догнавшая ряд других фильмов, в которых актриса снялась позднее. В преддверии выхода фильма Ольга дала интервью журналу «Собака», в котором предположила, что из-за внешности ей никогда не дадут комедийную роль.

«Самое прекрасное время в моей жизни»: Ольга Бодрова о работе с Евгением Цыгановым

«Когда я максимально расслаблена и спокойна, меня часто спрашивают «Что случилось? Почему ты грустишь?», а я отвечаю «У меня просто такое лицо». Вот так в кино — какое у тебя лицо, такие роли ты и будешь играть. Мне просто не предлагают и, скорее всего, не предложат комические роли».

На вопрос об отношении к своей внешности актриса резонно заметила, что без оценки окружающих невозможно никакое восприятие себя. «Я бы назвала свою внешность обманчивой. А по поводу отношения к ней —со временем происходит принятие и понимание себя, но, на мой взгляд, восприятие себя не бывает изнутри, оно приходит только через любимых людей, через то, как они к тебе относятся».

«Самое прекрасное время в моей жизни»: Ольга Бодрова о работе с Евгением Цыгановым
фото: Ольга в спектакле «Комедия о трагедии»

Из всех партнёров по съёмочной площадке и сцене больше всего Ольге запомнился Евгений Цыганов: «Каждого своего партнера я очень хорошо помню. Недавно мне посчастливилось поработать в театре с Евгением Цыгановым (речь идет о спектакле «Комедия о трагедии», которую Цыганов поставил в «Мастерской Петра Фоменко» — прим.ред.) — это было самое прекрасное рабочее время в моей жизни, душеспасительное и плодотворное. В Жене соединяются талант, отвага, профессионализм, невероятная любовь к профессии, чувствительность и чуткость к тем, с кем он работает. Такое редко бывает, поэтому этот опыт я точно запомню на всю жизнь».

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