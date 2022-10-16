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«Я мечтала о том, чтобы просто встать или сесть»: Елена Кондулайнен рассказала о перенесённом инсульте

16 октября
2022 год

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16 октября 2022
Летом 2020 года Елена Кондулайнен перенесла инсульт и три дня провела в коме, а когда очнулась, не могла говорить, ходить и испытывала проблемы со слухом. Восстановление заняло у актрисы 2 года, и она до сих пор работает над собой, чтобы вернуться в прежнюю форму. В интервью Андрею Малахову Елена рассказала о том, как изменилась её жизнь после перенесённой болезни.

Елене стало плохо во время застолья в ресторане. «Это произошло в момент, когда какой-то мужчина встал из-за стола и прошёл за моей спиной. И почему-то я сконцентрировала на нём внимание и повернулась в его сторону. И вот голова так и осталась повернута, а тело вдруг почему-то ослабло, я поникла вся. У меня какие-то видения были. И все спрашивают: «Что? Что случилось?» А я могу говорить, но не хочу».

«Я мечтала о том, чтобы просто встать или сесть»: Елена Кондулайнен рассказала о перенесённом инсульте

Когда Елена пришла в себя в больнице, она ничего не помнила и рядом не было никого, кто мог бы рассказать ей что-то о ней самой. «Я ничего не помнила. Я не помнила, что у меня сыновья, кто я, как меня зовут. В больнице был локдаун. Туда никого не пускали. Никто не мог мне сказать, кто я. Это так всё необычно. Память приходила в течение полутора лет. У меня не было голоса, потому что было несмыкание связок. Я не пела, не могла интонировать. А я думала, что со мной всё в порядке, что это пройдёт. Что я просто сейчас не говорю.
Мне звонили многие, но я не могла слышать телефонный звонок даже. Я вообще не могла общаться. Друзья не могли мне ничем помочь. А многие, кстати, отвернулись, как моя агент, которая сказала: «Мне неинтересно теперь работать с вами».

Во время восстановления Елене помогали её брат и сыновья, которые взяли на себя заботу об актрисе. «Мои сыновья и брат - самые близкие люди. Сын меня носил на руках в ванную. Это просто ужас, что я испытала. Когда ты не можешь ничего делать. И такое ощущение, что у тебя все органы перепутались. И рот - холодильник. И горечь во рту была где-то год. Я ела только потому, что есть надо. То, что переживают люди с этим заболеванием, это, знаешь, ощущение, как будто все остальные люди - инопланетяне. Серьёзно, смотришь и думаешь - им что-то такое дано, они прям как инопланетяне.
Это такое мучение. Я мечтала о том, что я просто встану. Или просто сяду. Я стоять даже не могла. Не то что ходить».

Процесс возвращения к ходьбе занял много времени: «Это всё помаленьку-помаленьку. Я, кстати, не показывала сыновьям, что я стою. Они мне запрещали, потому что я могла упасть. И я кстати упала на третий день в больнице и сломала руку».

«Я мечтала о том, чтобы просто встать или сесть»: Елена Кондулайнен рассказала о перенесённом инсульте

Среди прочих последствий инсульта - смена режима и рабочей руки с правой на левую. «Всё изменилось - абсолютно всё. Режим поменялся. Во-первых, я в 7 вечера уже стараюсь ни с кем не общаться. Нельзя. Если я даже слово скажу - я не сплю потом. Я встаю в 6 утра».
Я ведь мечтала, что я стану левшой. И я стала левшой! Вот так и произошло. Правая рука хочет, наверное, отдохнуть. Я всё левой делаю. Перестраивается организм. В 27 лет я хотела быть похожей на Чурикову, чтобы у меня были глаза навыкате - и у меня один глаз вылез и я была с одним глазом навыкате полгода. И я просила Бога, чтобы он вернул меня в прежнее состояние. Что я всё поняла, что я раскаиваюсь. И всё вернулось. Мы так созданы, чтобы воплощать мечты. И ничего просто так не бывает. Нельзя говорить слова просто так. Все слова материализуются».

Кондулайнен воспринимает произошедшее с ней как урок от Бога и напоминание о смертности. «Я видела себя красивой и думала что так будет вечно. Но я поняла, что то, что со мной случилось - это намёк на то, что это не навсегда. Мне так тоскливо поэтому. Может, я успокоюсь и приму это. Неизбежное надо принимать. Но мне очень жалко, что жизнь конечна. Жизнь так прекрасна».

«Я мечтала о том, чтобы просто встать или сесть»: Елена Кондулайнен рассказала о перенесённом инсульте

Восстановление после инсульта - трудоёмкий и тяжёлый процесс, нередко человеку приходится возвращаться к себе «с нуля» и это требует большого количества сил и упорства. Елену вдохновляли примеры успешного исцеления, в частности история Шэрон Стоун, которая тоже перенесла инсульт. «Самое главное - что ты в социуме, хочешь общения, работать, действовать. Мне помогли мысли о том, что есть примеры положительные. Например, Шэрон Стоун вылечилась, четыре года она на это потратила. Это для меня был подвиг, это меня вдохновляло. Каждый день надо что-то делать. Гораздо проще сказать «Это не осуществимо». Всё осуществимо - если ты очень хочешь».

Оправившись после болезни, Елена сразу же сходила на свидание: «Как же я могу без свиданий? Это невозможно! Я должна найти кого-то, быть не одна. Я всё думала, почему меня так боятся мужчины? Думаю, что я виновата сама. Надо быть попроще.
Женщина должна ощущать, что она желанна, хороша, что мужчина за ней ухаживает, приглашает в ресторан. Что есть жизнь. Это жизнь».
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«Я мечтала о том, чтобы просто встать или сесть»: Елена Кондулайнен рассказала о перенесённом инсульте фотографии
«Я мечтала о том, чтобы просто встать или сесть»: Елена Кондулайнен рассказала о перенесённом инсульте фотографии
«Я мечтала о том, чтобы просто встать или сесть»: Елена Кондулайнен рассказала о перенесённом инсульте фотографии
«Я мечтала о том, чтобы просто встать или сесть»: Елена Кондулайнен рассказала о перенесённом инсульте фотографии
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