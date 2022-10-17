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Антона Долина признали иноагентом

17 октября
2022 год

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17 октября 2022

В минувшую пятницу Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов кинокритика Антона Долина.

Антона Долина признали иноагентом

«Всем спасибо!», – прокомментировал Долин свой новый статус. Кинокритик добавил, что о «звании» иноагента он узнал в тот момент, когда представлял фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» в парижском кинотеатре «Бальзак», пока на улице шли акции протеста против российской власти.

Антона Долина признали иноагентом
фото: Антон Долин и Андрей Звягинцев

Находясь за границей, Долин посетил выступление Максима Галкина*, которого тоже недавно признали иностранным агентом. Кинокритик отметил, что «давно не видел приливов такой любви» и что «публика Максима обожает»: «Галкин — очень отважный и бескомпромиссный человек, его высказывания о нынешней российской власти начисто лишены привычной нам всем вежливой осторожности. Ну а что эта смелость чуть закамуфлирована шутовской позой — это классика, Шекспир. Респект. Много думал о судьбе нашего странного промежуточного поколения (Галкин — мой точный ровесник). О том, как мы хлебнули СССР вполне себе полной ложкой, и как формировались на фоне распада империи. Мы гибридное поколение. Впитали и советские предрассудки со страхами, и жгучую жажду освобождения от них. И клише, начисто уже устаревшие, вперемежку с проклятой неотвязной ностальгией по «вкусному пломбиру», и какое-то внутреннее топливо, чтобы над этим смеяться. Одновременно свободу и несвободу. Все это было слышно и видно в выступлении Галкина. Держать зал в одиночку на пустой сцене, два с половиной часа без антракта! Очень круто. Профессионализм и талант высокого, редкого уровня. Публика Максима обожает. Давно не видел приливов такой любви, даже на (более мне привычных) рок- и поп-концертах. Кстати, по ощущениям, больше половины — не русские, здешние или «понаехавшие», а латыши. Хотя точно сказать не могу», – писал Долин в социальных сетях. Кинокритик покинул Россию в начале марта.

*Признан иноагентом
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