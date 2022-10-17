«Размышления вчерашнего пацана»: Юлия Меньшова раскритиковала Артура Смольянинова за слова о «глубинном русском народе»

На днях издание «Медуза» (признана Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом) выпустило интервью с Артуром Смольяниновым
, в котором артист рассказал о причинах отъезда из России и развенчал миф о русофобии на Западе
. Кроме того, в разговоре Смольянинов затронул такую болезненную тему, как культурный и экономический разрыв между жителями столицы и регионов.
«На самом деле «русский глубинный народ» — это не просто образ. Это не просто цифры от Эллы Памфиловой. Он реально существует. И ещё я понял, что я, городской житель и работник умственно-культурного труда, с этим народом глубинным практически не пересекаюсь, мы не знаем друг друга. Мы друг с другом по большому счёту незнакомы. И поэтому все наши словоизлияния, вся наша бесконечная интеллигентская рефлексия и демагогия по поводу того, как нам лечить и спасать русский народ, — это все полная ерунда, по-моему. Русскому народу, его разным слоям и частям, для начала хорошо бы друг с другом познакомиться по-настоящему. Посмотреть друг другу в глаза непосредственно. Такое ощущение, что над этими людьми долго, цинично, последовательно, ежедневно в течение многих десятков лет проводили какой-то безжалостный эксперимент по расчеловечиванию. Они просто этого не осознают. Их разум перманентно подавлен и порабощен. Как преодолеть этот разлом, как этот мост построить? Между нами пропасть»
, – сказал в интервью Смольянинов.
Юлия Меньшова
в своём Телеграм-канале
ответила Смольянинову, что актёрский талант не делает из него интеллектуала: «Несмотря на статус высшего учебного заведения, в театральных институтах на актёрском и режиссёрском факультете ведущими всегда являлись творческие дисциплины. Если человек одарён, его никогда не отчислят, даже если он откровенно заваливает другие предметы.
Более того, на актёрский факультет до сих пор часто изначально попадают люди, у которых нет шансов поступить куда-либо ещё по результатам ЕГЭ. Потому что в актёрской профессии востребованы несколько иные качества. Уровень образованности не всегда коррелирует с талантом и «умением влезать в чужую шкуру»
, – написала Меньшова.
По мнению Юлии, у многих актёров «огромный запас разных эмоций»
и такой же «запас тщеславия и амбициозности»
, что позволяет им без зазрения совести рассуждать на любую тему: «Я лично знаю немало артистов, которые не читают иных текстов, кроме диалогов из сцен, которые предстоит сыграть, пишут с чудовищными ошибками и обладают нулевыми способностями к анализу и критическому мышлению. Важно помнить все эти обстоятельства, чтобы не поперхнуться, читая глубокомысленные размышления вчерашнего пацана из не очень благополучной семьи, а ныне «работника умственно-культурного труда» Артура Смольянинова о глубинном российском народе»
.
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