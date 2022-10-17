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«Размышления вчерашнего пацана»: Юлия Меньшова раскритиковала Артура Смольянинова за слова о «глубинном русском народе»

17 октября
2022 год

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17 октября 2022

На днях издание «Медуза» (признана Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом) выпустило интервью с Артуром Смольяниновым, в котором артист рассказал о причинах отъезда из России и развенчал миф о русофобии на Западе. Кроме того, в разговоре Смольянинов затронул такую болезненную тему, как культурный и экономический разрыв между жителями столицы и регионов.

«Размышления вчерашнего пацана»: Юлия Меньшова раскритиковала Артура Смольянинова за слова о «глубинном русском народе»

«На самом деле «русский глубинный народ» — это не просто образ. Это не просто цифры от Эллы Памфиловой. Он реально существует. И ещё я понял, что я, городской житель и работник умственно-культурного труда, с этим народом глубинным практически не пересекаюсь, мы не знаем друг друга. Мы друг с другом по большому счёту незнакомы. И поэтому все наши словоизлияния, вся наша бесконечная интеллигентская рефлексия и демагогия по поводу того, как нам лечить и спасать русский народ, — это все полная ерунда, по-моему. Русскому народу, его разным слоям и частям, для начала хорошо бы друг с другом познакомиться по-настоящему. Посмотреть друг другу в глаза непосредственно. Такое ощущение, что над этими людьми долго, цинично, последовательно, ежедневно в течение многих десятков лет проводили какой-то безжалостный эксперимент по расчеловечиванию. Они просто этого не осознают. Их разум перманентно подавлен и порабощен. Как преодолеть этот разлом, как этот мост построить? Между нами пропасть», – сказал в интервью Смольянинов.

Юлия Меньшова в своём Телеграм-канале ответила Смольянинову, что актёрский талант не делает из него интеллектуала: «Несмотря на статус высшего учебного заведения, в театральных институтах на актёрском и режиссёрском факультете ведущими всегда являлись творческие дисциплины. Если человек одарён, его никогда не отчислят, даже если он откровенно заваливает другие предметы.

«Размышления вчерашнего пацана»: Юлия Меньшова раскритиковала Артура Смольянинова за слова о «глубинном русском народе»

Более того, на актёрский факультет до сих пор часто изначально попадают люди, у которых нет шансов поступить куда-либо ещё по результатам ЕГЭ. Потому что в актёрской профессии востребованы несколько иные качества. Уровень образованности не всегда коррелирует с талантом и «умением влезать в чужую шкуру», – написала Меньшова.

По мнению Юлии, у многих актёров «огромный запас разных эмоций» и такой же «запас тщеславия и амбициозности», что позволяет им без зазрения совести рассуждать на любую тему: «Я лично знаю немало артистов, которые не читают иных текстов, кроме диалогов из сцен, которые предстоит сыграть, пишут с чудовищными ошибками и обладают нулевыми способностями к анализу и критическому мышлению. Важно помнить все эти обстоятельства, чтобы не поперхнуться, читая глубокомысленные размышления вчерашнего пацана из не очень благополучной семьи, а ныне «работника умственно-культурного труда» Артура Смольянинова о глубинном российском народе».
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обсуждение >>
№ 1
Сова М.   17.10.2022 - 18:24
Да это даже не критика со стороны Юлии, а просто констатация фактов. Был период, когда артистов считали интеллектуальной и духовной элитой, а теперь есть индустрия развлечений и её работники, которые,... читать далее>>
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«Размышления вчерашнего пацана»: Юлия Меньшова раскритиковала Артура Смольянинова за слова о «глубинном русском народе» фотографии
«Размышления вчерашнего пацана»: Юлия Меньшова раскритиковала Артура Смольянинова за слова о «глубинном русском народе» фотографии
«Размышления вчерашнего пацана»: Юлия Меньшова раскритиковала Артура Смольянинова за слова о «глубинном русском народе» фотографии
«Размышления вчерашнего пацана»: Юлия Меньшова раскритиковала Артура Смольянинова за слова о «глубинном русском народе» фотографии
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