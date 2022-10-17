Джоди Комер признали самой красивой женщиной в мире

Актрису сериала «Убивая Еву»Джоди Комерпризнали самой красивой женщиной в мире. Доктор Джулиан Де Сильва из центра косметической и пластической хирургии в Лондоне ежегодно определяет идеальные пропорции внешности по принципу золотого сечения и составляет рейтинг. В этом году на первом месте оказалась 29-летняя Комер – её параметры на 94,52% соответствуют идеалу.
фото: Джоди Комер
«У неё самые близкие к идеальным показатели по расположению носа и губ. Также у неё подбородок и губы красивой формы. Единственная черта лица, за которую общий балл снижен, — это брови, они соответствуют идеальным на 88%», – уточнила доктор. На втором месте рейтинга – Зендая (94,35%), на третьем – модель Белла Хадид (94,35%), которая в прошлом году занимала первую строчку. Четвёртое место с результатом 92,44% досталось Бейонсе, а пятое место заняла певица Ариана Гранде (91,81%).
фото: Белла Хадид
При подсчетах измеряются три части лица – от линии роста волос до области между глаз, от области между глаз до нижней части носа и от нижней части носа до нижней части подбородка. Пропорции считаются идеальными, если все числа равны. Также измеряется длина и ширина лица, а затем длина делится на ширину. Идеальный результат – золотое сечение – должен равняться 1,6. Это означает, что длина лица лица в полтора раза превышает его ширину.
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