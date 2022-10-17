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Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Джоан Роулинг поделились воспоминаниями о Робби Колтрейне

17 октября
2022 год

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17 октября 2022

Шотландский актёр Робби Колтрейн, известный по роли Рубеуса Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, скончался 14 октября в королевском госпитале Форт-Вэлли в Ларберте на 73-м году жизни. Тёплыми воспоминаниями о нём поделились его коллеги по фильму – актёры Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Бонни Райт, а также автор книг о Мальчике-который-выжил Джоан Роулинг.

Дэниел Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Джоан Роулинг поделились воспоминаниями о Робби Колтрейне

«Робби был одним из самых забавных людей, которых я встречал. Он постоянно веселил нас на съёмочной площадке, когда мы были детьми. Особенно приятные воспоминания у меня сохранились со съёмок «Узника Азкабана», когда мы часами прятались от проливного дождя в хижине Хагрида, а он рассказывал нам истории и шутил, чтобы поддержать боевое настроение. Мне невероятно повезло, что я с ним встретился и работал. Ужасно грустно, что он ушёл. Робби был невероятным актёром и прекрасным человеком».

Эмма Уотсон

Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Джоан Роулинг поделились воспоминаниями о Робби Колтрейне
фото: Эмма Уотсон и Робби Колтрейн

«Робби был моим самым весёлым дядей. Он больше всех проявлял заботу и сострадание ко мне как в детстве, так и в подростковом возрасте. Его талант был таким огромным, что вполне логично, что он играл великана – он мог заполнить любое пространство своим блеском. Робби, если я когда-нибудь буду так же добра, как ты был со мной на съёмочной площадке, я обещаю, что сделаю это в память о тебе. Знай, как сильно я тебя обожаю и восхищаюсь тобой. Мне будет очень не хватать твоей милости, твоих прозвищ, тепла, смеха и объятий. Ты сделал нас семьёй. Лучше Хагрида не было».

Бонни Райт

Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Джоан Роулинг поделились воспоминаниями о Робби Колтрейне

«Я убита горем из-за смерти Робби. Хагрид был моим любимым персонажем! Робби так блестяще передал теплоту, чувство дома и безусловную любовь Хагрида к своим ученикам и волшебным существам. Спасибо за смех. Скучаю по тебе, Робби. Посылаю любовь твоей семье».

Джоан Роулинг

Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Джоан Роулинг поделились воспоминаниями о Робби Колтрейне
фото: Робби Колтрейн и Джоан Роулинг

«Я больше никогда не узнаю никого, даже отдалённо похожего на Робби. Он был огромным талантом, совершенно уникальным, и мне невероятно повезло, что я знала его, работала и смеялась вместе с ним до упаду. Я выражаю свою любовь и глубочайшие соболезнования его семье, прежде всего – детям».
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Гарри Поттер и узник АзкабанаГарри Поттер и философский камень

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Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Джоан Роулинг поделились воспоминаниями о Робби Колтрейне фотографии
Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Джоан Роулинг поделились воспоминаниями о Робби Колтрейне фотографии
Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Джоан Роулинг поделились воспоминаниями о Робби Колтрейне фотографии
Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Джоан Роулинг поделились воспоминаниями о Робби Колтрейне фотографии
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