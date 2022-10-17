«Схватил за лодыжки и тряс над мусорным ведром»: Сет Грин рассказал о насилии со стороны Билла Мюррея

В девять лет Грин принимал участие в съёмках эпизода телешоу Saturday Night Live, ведущим которого был Мюррей. Во время перерыва Билл увидел сидящего на подлокотнике дивана Сета и внезапно потребовал, чтобы тот убирался с его места: «Мюррей увидел, что я сижу на подлокотнике кресла, и поднял такой шум из-за этого… Это абсурд. Я сижу на подлокотнике, там ещё полно свободного места. Я попросил его оставить меня в покое, а он говорит: «Это моё место», – рассказал Грин.
Мама Сета предложила сыну пересесть на свободное место, чтобы Мюррей мог сидеть там, где хочет. Но Грин оставался непоколебимым и отказался уступать: «Тогда он поднял меня за лодыжки и держал вверх ногами. Потом он начал трясти меня над мусорным ведром со словами: «Мусор должен быть в мусорке». В конце концов, он бросил меня в мусорное ведро и оно опрокинулось. Я был в ужасе. Я убеждал, спрятался под столом в своей гримёрке и разрыдался».
Ранее о неправомерном поведении Мюррея рассказала сотрудница съёмочной группы фильма «Быть смертным» Азиза Ансари. Она обвинила его в сексуальных домогательствах, а её коллеги подтвердили, что Мюррей действительно приставал к девушке и пытался её поцеловать.
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