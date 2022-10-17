«Схватил за лодыжки и тряс над мусорным ведром»: Сет Грин рассказал о насилии со стороны Билла Мюррея

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17 октября

Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Джоан Роулинг поделились воспоминаниями о Робби Колтрейне

Исполнитель роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере скончался в минувшую пятницу