Под прицелом: Гела Месхи, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро

16 октября в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фильма «Дополнительный урок» Анны Курбатовой
. Картина рассказывает о том, как попытка предотвратить вооруженное нападение на студентов колледжа оборачивается против Веры – сотрудницы патруля, которая первой заметила оружие у одного из учеников и была вынуждена в него выстрелить. Студент погиб, Веру арестовали, но угроза не миновала – оружие всё ещё находится у кого-то из ребят. Первыми зрителями фильма стали Кирилл Кяро
, Нонна Гришаева
, Гела Месхи
, Александр Головин
, Максим Щёголев
, Саша Новиков
и другие.
фото: Кирилл Кяро
фото: Нонна Гришаева
фото: Александр Головин со спутницей
фото: Гела Месхи
фото: Максим Щёголев
фото: Саша Новиков
фото: Александра Власова
фото: Кира Кауфман
фото: Карен Арутюнов и Дарья Блохина
фото: Евгений Рудин (DJ Groove)
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