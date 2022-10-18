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Под прицелом: Гела Месхи, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро

18 октября
2022 год

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18 октября 2022
16 октября в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фильма «Дополнительный урок» Анны Курбатовой. Картина рассказывает о том, как попытка предотвратить вооруженное нападение на студентов колледжа оборачивается против Веры – сотрудницы патруля, которая первой заметила оружие у одного из учеников и была вынуждена в него выстрелить. Студент погиб, Веру арестовали, но угроза не миновала – оружие всё ещё находится у кого-то из ребят. Первыми зрителями фильма стали Кирилл Кяро, Нонна Гришаева, Гела Месхи, Александр Головин, Максим Щёголев, Саша Новиков и другие.

Под прицелом: Гела Месхи, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро
фото: Кирилл Кяро

Под прицелом: Гела Месхи, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро
фото: Нонна Гришаева

Под прицелом: Гела Месхи, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро
фото: Александр Головин со спутницей

Под прицелом: Гела Месхи, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро
фото: Гела Месхи

Под прицелом: Гела Месхи, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро
фото: Максим Щёголев

Под прицелом: Гела Месхи, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро
фото: Саша Новиков

Под прицелом: Гела Месхи, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро
фото: Александра Власова

Под прицелом: Гела Месхи, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро
фото: Кира Кауфман

Под прицелом: Гела Месхи, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро
фото: Карен Арутюнов и Дарья Блохина

Под прицелом: Гела Месхи, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро
фото: Евгений Рудин (DJ Groove)

Под прицелом: Гела Месхи, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро
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Под прицелом: Гела Месхи, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро фотографии
Под прицелом: Гела Месхи, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро фотографии
Под прицелом: Гела Месхи, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро фотографии
Под прицелом: Гела Месхи, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро фотографии
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