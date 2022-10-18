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«Плакал и пил в одиночестве»: Как Джейсон Судейкис переживал расставание с Оливией Уайлд

18 октября
2022 год

Лайфстайл >>
18 октября 2022
Бывшая няня детей Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса рассказала в интервью Daily Mail о том, как актёр тяжело переживал расставание с возлюбленной. Звезда сериала «Тед Лассо» был настолько опустошен, когда узнал, что его невеста начала встречаться с Гарри Стайлзом, что вечерами пил в одиночестве и даже лёг под колёса её машины.

«Плакал и пил в одиночестве»: Как Джейсон Судейкис переживал расставание с Оливией Уайлд

По словам няни, Оливия рассталась с Судейкисом не в начале 2020 года, а всего через несколько недель после того, как начала сниматься в фильме «Не волнуйся, солнышко» вместе с Гарри Стайлзом, с которым позже начала встречаться. Актриса постепенно отдалялась от семьи, оправдывая это большим объёмом работы, и в конце концов ушла из дома и поселилась в отеле по соседству. Судейкису она сказала, что переезд необходим из-за вспышки Covid-19 на съёмочной площадке, однако по возвращении домой Оливия заявила, что им немедленно нужно расстаться. И хотя Уайлд настаивала на том, что с Джейсоном они остались друзьями, няня утверждает, что после ухода актрисы актёр пил дома в одиночестве и жаловался ей, что Оливия «с кем-то спит» и «бросила их».

«В понедельник утром 9 ноября, когда я вернулась после выходных, он много плакал. Я вообще не знала, что произошло. Джейсон плакал и бесился, говоря: «Она бросила нас, она ушла от нас!» У него было разбито сердце, я жалела его. Джейсон начал рассказывать мне подробности отношений Оливии и Гарри. Он сказал, что Уайлд сама сделала к Стайлзу первый шаг – поцеловала его на одной из вечеринок для актёров в Палм-Спрингс», – рассказала няня. Об измене актёр узнал случайно. Оливия оставила дома Apple Watch, и он прочитал сообщения, которые на них пришли. После этого Судейкис запретил слушать музыку Гарри Стайлза в своём доме.

«Плакал и пил в одиночестве»: Как Джейсон Судейкис переживал расставание с Оливией Уайлд
фото: Гарри Стайлз и Оливия Уайлд

Няня рассказала и о другом инциденте. Однажды Оливия готовила салат со своей «особой заправкой», но не для семейного ужина, а для вечера с Гарри. Судейкис пришел из-за этого в ярость и решил помешать Уайлд покинуть их общий дом. Он лёг под колёса её машины, чтобы хоть как-то задержать любимую: «Она приготовила салат, сделала особую заправку и уходит, чтобы поужинать с Гарри. У неё есть особая заправка для салата, которую она делает для нас, и она использовала её, чтобы приготовить салат для Гарри», – передает слова Джейсона няня.

В ту ночь Джейсон погнался за Оливией, снимая её на камеру: «Я боюсь тебя, Джейсон», – говорила ему актриса. «Если ты меня боишься меня, почему ты оставляешь своих детей со мной и уходишь к другому мужчине?», – передает разговор Оливии и Джейсона няня. Судейкис был готов ходить на терапию, чтобы сохранить семью, однако это не дало результата: терапевт сравнил увлечение актрисы Стайлзом с наркотической зависимостью.

«Плакал и пил в одиночестве»: Как Джейсон Судейкис переживал расставание с Оливией Уайлд

«Когда Оливия ушла от Джейсона и начала встречаться с Гарри, она всё ещё отправляла ему голосовые и текстовые сообщения, говорила, что любит его. Когда я увидела, как Оливия держит за руку Гарри, я не могла в это поверить, потому что всего месяц назад она отправляла Джейсону сообщения с признанием в любви», – рассказала няня.

Судейкис постоянно звонил и писал няне со съёмочной площадки «Теда Лассо», спрашивая, не слышала ли она что-нибудь об Оливии. Няня почувствовала, что стала объектом манипуляции, и сообщила своим работодателям о желании уволиться. Ночью 1 февраля Джейсон, «пьяный и неконтролируемый», позвонил и уволил её за то, что она переписывалась с Оливией. Несмотря на драматический финал сотрудничества с актёрской парой, она сказала, что большую часть времени ей нравилось работать на Уайльд и Судейкиса, и она обожала их двоих детей. А вот Оливия и Джейсон остались недовольны её интервью: «Как родителям, нам невероятно грустно узнавать, что бывшая няня двух наших маленьких детей решила публично выдвигать ложные и непристойные обвинения в наш адрес», – сообщили они Daily Mail.

«Плакал и пил в одиночестве»: Как Джейсон Судейкис переживал расставание с Оливией Уайлд

Судейкис и Уайлд начали встречаться в 2011 году и обручились в 2013 году. У них двое детей, сын Отис и дочь Дейзи. В ноябре 2020 года стало известно о расставании актёров, а уже через два месяца, в январе 2021 года Оливию впервые увидели в компании британского певца и начинающего актёра Гарри Стайлза - артисты прибыли на свадьбу помощника Стайлза, держась за руки.
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Флоренс ПьюГарри СтайлзДжейсон СудейкисОливия Уайлд
фильмы
Не волнуйся, солнышкоТед Лассо

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«Плакал и пил в одиночестве»: Как Джейсон Судейкис переживал расставание с Оливией Уайлд фотографии
«Плакал и пил в одиночестве»: Как Джейсон Судейкис переживал расставание с Оливией Уайлд фотографии
«Плакал и пил в одиночестве»: Как Джейсон Судейкис переживал расставание с Оливией Уайлд фотографии
«Плакал и пил в одиночестве»: Как Джейсон Судейкис переживал расставание с Оливией Уайлд фотографии
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