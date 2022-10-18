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Эзра Миллер отказался признать вину в деле о краже со взломом

18 октября
2022 год

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18 октября 2022
Вчера в Верховном суде Вермонта состоялось предварительное слушание по делу Эзры Миллера. Ему предъявили обвинение во взломе дома в Стэмфорде и краже нескольких бутылок с алкоголем – согласно отчёту полиции, инцидент произошёл 1 мая 2022 года.

Эзра Миллер отказался признать вину в деле о краже со взломом

Основанием для обвинения стало расследование местной полиции, показания соседей и записи с камер наблюдения. В судебных документах указано, что общая сумма украденных предметов составляет менее 900 долларов. Однако максимальное наказание за кражу со взломом предусмотрено в виде 26 лет лишения свободы и штрафа в размере 2000 долларов. В ходе слушания дела Верховный суд запретил Миллеру взаимодействовать с потерпевшим – видимо для того, чтобы избежать давления и угроз со стороны актёра.

Эзра Миллер отказался признать вину в деле о краже со взломом

Во время заседания Миллер не признал себя виновным, но согласился не вступать в контакт с домовладельцем. В случае, если его признают виновным, актёр может получить реальный тюремный срок.
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Эзра Миллер отказался признать вину в деле о краже со взломом фотографии
Эзра Миллер отказался признать вину в деле о краже со взломом фотографии
Эзра Миллер отказался признать вину в деле о краже со взломом фотографии
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