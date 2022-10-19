Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Загадочная история Бенджамина Баттона»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Комик Арсений Попов расскажет о знаковых местах русских писателей

19 октября
2022 год

Лайфстайл >>
19 октября 2022

19 октября в веб-кинотеатре CHILL стартует цикл документальных мини-фильмов «Знаковые места» про классиков отечественной литературы. Ведущим шоу стал комик и актёр шоу «Импровизация» на ТНТ Арсений Попов.

Комик Арсений Попов расскажет о знаковых местах русских писателей

Первый выпуск посвящён Петербургу Фёдора Михайловича Достоевского. Каждую неделю в веб-кинотеатре будут появляться новые серии, рассказывающие о писателях через призму символических для них мест. Ведущий Арсений Попов посетит пушкинское Болдино, Ясную Поляну Толстого, Мелихово Чехова и знаменитый посёлок писателей Переделкино, чтобы провести параллели между прошлым и настоящим.

Комик Арсений Попов расскажет о знаковых местах русских писателей
фото: Кадр из выпуска про Достоевского

Комик Арсений Попов расскажет о знаковых местах русских писателей
фото: Кадр из выпуска про Пушкина

Комик Арсений Попов расскажет о знаковых местах русских писателей
фото: Кадр из выпуска про Толстого

Комик Арсений Попов расскажет о знаковых местах русских писателей
фото: Кадр из выпуска про Чехова

Комик Арсений Попов расскажет о знаковых местах русских писателей
фото: Кадр из выпуска про Переделкино

«Знаковые места» – это разговор о большой литературе через интересные детали и оригинальный визуальный стиль. Каждый эпизод сделан в своей уникальной стилистике, отсылающей то к постмодернистским комедиям Вуди Аллена, то к авангардным драмам Вонга Кар Вая, то к статичности Такеши Китано, приправленный гонзо-журналистикой от Арсения Попова.

Комик Арсений Попов расскажет о знаковых местах русских писателей
фото: Кадр из выпуска про Достоевского

Комик Арсений Попов расскажет о знаковых местах русских писателей
фото: Кадр из выпуска про Пушкина

«Мы сняли тревел-сериал о Пушкине-хулигане, о колком и лёгком Чехове, о Толстом, который прогуливается по Ясной Поляне и наблюдает за хранительницами музея, играющими в бадминтон, про Петербург Достоевского и феномены Переделкино. За основу взяли реальные заметки, переписки самих литераторов и диалоги с экспертами, чтобы зритель почувствовал себя другом писателя, узнал его настоящую жизнь, не лишенную юмора, проблем и переживаний, из которых рождались великие книги. Харизматичный ведущий Арсений Попов и молодые талантливые актёры проводят нас по знаковым местам писателей и погружают нас в их жизнь… Не всегда под привычным углом», – рассказала Тата Макаревич, креативный директор, сорежиссёр проекта.

Комик Арсений Попов расскажет о знаковых местах русских писателей
фото: Кадр из выпуска про Пушкина

«Знаковые места» – проект крупнейшего в России литературно-художественного журнала «Юность». В нем печатались Анна Ахматова, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Иосиф Бродский и многие другие известные авторы.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
книги
персоны
Вуди АлленВонг Кар ВайТакеши КитаноАрсений Попов

фотографии >>
Комик Арсений Попов расскажет о знаковых местах русских писателей фотографии
Комик Арсений Попов расскажет о знаковых местах русских писателей фотографии
Комик Арсений Попов расскажет о знаковых местах русских писателей фотографии
Комик Арсений Попов расскажет о знаковых местах русских писателей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Скорбим

Давид Кеосаян
19 октября скончался режиссёр, продюсер Давид Кеосаян.

День рождения >>

Андрей Барило
Жанна Болотова
Наталия Васько
Ольга Гнедич
Марина Дианова
Людмила Курепова
Иван Рудаков
Эвелина Сакуро
Инна Ярмошук
Майкл Гэмбон
Вероника Кастро
Джон Литгоу
Джон Фавро
Рубенс де Фалко
Ребекка Фергюсон
Десмонд Харрингтон
все родившиеся 19 октября >>

Афиша кино >>

Бандит
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Канада, 2022
Вихрь
драма, социальная драма
Франция, Бельгия, Монако, 2021
Куриный забег
детский фильм, приключения, семейное кино
Норвегия, 2020
Маленький Николя
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, Люксембург, 2022
Мой тигр
приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2022
Ночь в магазине ужастиков
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Последняя жертва
боевик, вестерн, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Сезон измен
драма, мелодрама
Ирландия, 2018
Средневековье
биография, боевик, драма, исторический фильм
Чехия, 2022
Девушка в окне
триллер
Австралия, 2022
Девушка на миллион
Россия, 2022
Дополнительный урок
детектив, социальная драма, триллер
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен