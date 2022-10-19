Комик Арсений Попов расскажет о знаковых местах русских писателей

19 октября в веб-кинотеатре CHILL стартует цикл документальных мини-фильмов «Знаковые места» про классиков отечественной литературы. Ведущим шоу стал комик и актёр шоу «Импровизация» на ТНТ Арсений Попов.
Первый выпуск посвящён Петербургу Фёдора Михайловича Достоевского. Каждую неделю в веб-кинотеатре будут появляться новые серии, рассказывающие о писателях через призму символических для них мест. Ведущий Арсений Попов посетит пушкинское Болдино, Ясную Поляну Толстого, Мелихово Чехова и знаменитый посёлок писателей Переделкино, чтобы провести параллели между прошлым и настоящим.
фото: Кадр из выпуска про Достоевского
фото: Кадр из выпуска про Пушкина
фото: Кадр из выпуска про Толстого
фото: Кадр из выпуска про Чехова
фото: Кадр из выпуска про Переделкино
«Знаковые места» – это разговор о большой литературе через интересные детали и оригинальный визуальный стиль. Каждый эпизод сделан в своей уникальной стилистике, отсылающей то к постмодернистским комедиям Вуди Аллена, то к авангардным драмам Вонга Кар Вая, то к статичности Такеши Китано, приправленный гонзо-журналистикой от Арсения Попова.
фото: Кадр из выпуска про Достоевского
фото: Кадр из выпуска про Пушкина
«Мы сняли тревел-сериал о Пушкине-хулигане, о колком и лёгком Чехове, о Толстом, который прогуливается по Ясной Поляне и наблюдает за хранительницами музея, играющими в бадминтон, про Петербург Достоевского и феномены Переделкино. За основу взяли реальные заметки, переписки самих литераторов и диалоги с экспертами, чтобы зритель почувствовал себя другом писателя, узнал его настоящую жизнь, не лишенную юмора, проблем и переживаний, из которых рождались великие книги. Харизматичный ведущий Арсений Попов и молодые талантливые актёры проводят нас по знаковым местам писателей и погружают нас в их жизнь… Не всегда под привычным углом», – рассказала Тата Макаревич, креативный директор, сорежиссёр проекта.
фото: Кадр из выпуска про Пушкина
«Знаковые места» – проект крупнейшего в России литературно-художественного журнала «Юность». В нем печатались Анна Ахматова, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Иосиф Бродский и многие другие известные авторы.
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