«Хитро со всеми поступили»: Екатерина Волкова рассказала, как актёров увольняли из Центра театра и кино по указанию Никиты Михалкова

Екатерина Волкова
стала героиней нового выпуска шоу Лауры Джугелии «Надо обсудить»
и рассказала о том, как её уволили из Центра театра и кино
, в котором она проработала 10 лет. В 2017 году художественным руководителем театра стал Никита Михалков
, после чего в труппе начались существенные перестановки.
В 2019 году Театр киноактёра был переименован в Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова и стал пристанищем выпускников его Академии кинематографического и театрального искусства: «Давно говорили, что Михалков придёт и заберёт здание. Оно ему было нужно, он открывал свою школу. И вот он пришёл и сказал нам: «Ребята, не я вас набирал, не мне вас увольнять». Но не он нас уволил. Это всё сделали, наверно, по его указанию. Но не его руками»
.
Волкова рассказала, что актёров увольняли хитростью: «Я была в штате, но было много тех, кто работал по договору. Однажды мне звонят и просят срочно приехать в театр переподписать договор. Я в перерыве между съёмками приезжаю, быстро подписываю. У нас всегда были доверительные отношения, всегда объясняли, что и как. Через неделю меня попросили написать заявление по собственному желанию. Я говорю: «На каком основании?» Мне отвечают: «А помнишь, ты неделю назад бумажку подписала? Так вот читать надо». Там было написано, что я обязана находиться в театре 24/7, с учётом того, что у нас никогда такого не было. Не было у нас в театре репетиций, никто там 24/7 не сидел. Мне сказали, что меня не было в театре неделю, и за три прогула уволили»
.
Волкова не стала подписывать заявление и решила обратиться к юристу, однако ей сказали, что её могут уволить за прогулы по закону. Больше всего актрисе было обидно за своих коллег, у которых на тот момент не было других рабочих проектов: «Было так обидно. У меня тогда была работа, мне было куда уйти. Но мне было очень жалко коллег, которые стали с пеной у рта доказывать свою правоту, писать в соцсети, был скандал. Им чуть ли не угрожали. И всё равно всех убрали. И никого не трудоустроили»
.
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