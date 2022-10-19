Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Загадочная история Бенджамина Баттона»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Хитро со всеми поступили»: Екатерина Волкова рассказала, как актёров увольняли из Центра театра и кино по указанию Никиты Михалкова

19 октября
2022 год

Лайфстайл >>
19 октября 2022

Екатерина Волкова стала героиней нового выпуска шоу Лауры Джугелии «Надо обсудить» и рассказала о том, как её уволили из Центра театра и кино, в котором она проработала 10 лет. В 2017 году художественным руководителем театра стал Никита Михалков, после чего в труппе начались существенные перестановки.

«Хитро со всеми поступили»: Екатерина Волкова рассказала, как актёров увольняли из Центра театра и кино по указанию Никиты Михалкова

В 2019 году Театр киноактёра был переименован в Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова и стал пристанищем выпускников его Академии кинематографического и театрального искусства: «Давно говорили, что Михалков придёт и заберёт здание. Оно ему было нужно, он открывал свою школу. И вот он пришёл и сказал нам: «Ребята, не я вас набирал, не мне вас увольнять». Но не он нас уволил. Это всё сделали, наверно, по его указанию. Но не его руками».

«Хитро со всеми поступили»: Екатерина Волкова рассказала, как актёров увольняли из Центра театра и кино по указанию Никиты Михалкова

Волкова рассказала, что актёров увольняли хитростью: «Я была в штате, но было много тех, кто работал по договору. Однажды мне звонят и просят срочно приехать в театр переподписать договор. Я в перерыве между съёмками приезжаю, быстро подписываю. У нас всегда были доверительные отношения, всегда объясняли, что и как. Через неделю меня попросили написать заявление по собственному желанию. Я говорю: «На каком основании?» Мне отвечают: «А помнишь, ты неделю назад бумажку подписала? Так вот читать надо». Там было написано, что я обязана находиться в театре 24/7, с учётом того, что у нас никогда такого не было. Не было у нас в театре репетиций, никто там 24/7 не сидел. Мне сказали, что меня не было в театре неделю, и за три прогула уволили».

«Хитро со всеми поступили»: Екатерина Волкова рассказала, как актёров увольняли из Центра театра и кино по указанию Никиты Михалкова

Волкова не стала подписывать заявление и решила обратиться к юристу, однако ей сказали, что её могут уволить за прогулы по закону. Больше всего актрисе было обидно за своих коллег, у которых на тот момент не было других рабочих проектов: «Было так обидно. У меня тогда была работа, мне было куда уйти. Но мне было очень жалко коллег, которые стали с пеной у рта доказывать свою правоту, писать в соцсети, был скандал. Им чуть ли не угрожали. И всё равно всех убрали. И никого не трудоустроили».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Никита Михалков написал заявление на Виталия Манского и обвинил его в клевете
Поиск по меткам
конфликт
персоны
Екатерина Волкова (II)Никита Михалков
театры
Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова

фотографии >>
«Хитро со всеми поступили»: Екатерина Волкова рассказала, как актёров увольняли из Центра театра и кино по указанию Никиты Михалкова фотографии
«Хитро со всеми поступили»: Екатерина Волкова рассказала, как актёров увольняли из Центра театра и кино по указанию Никиты Михалкова фотографии
«Хитро со всеми поступили»: Екатерина Волкова рассказала, как актёров увольняли из Центра театра и кино по указанию Никиты Михалкова фотографии
«Хитро со всеми поступили»: Екатерина Волкова рассказала, как актёров увольняли из Центра театра и кино по указанию Никиты Михалкова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Скорбим

Давид Кеосаян
19 октября скончался режиссёр, продюсер Давид Кеосаян.

День рождения >>

Андрей Барило
Жанна Болотова
Наталия Васько
Ольга Гнедич
Марина Дианова
Людмила Курепова
Иван Рудаков
Эвелина Сакуро
Инна Ярмошук
Майкл Гэмбон
Вероника Кастро
Джон Литгоу
Джон Фавро
Рубенс де Фалко
Ребекка Фергюсон
Десмонд Харрингтон
все родившиеся 19 октября >>

Афиша кино >>

Бандит
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Канада, 2022
Вихрь
драма, социальная драма
Франция, Бельгия, Монако, 2021
Куриный забег
детский фильм, приключения, семейное кино
Норвегия, 2020
Маленький Николя
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, Люксембург, 2022
Мой тигр
приключения, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2022
Ночь в магазине ужастиков
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Последняя жертва
боевик, вестерн, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Сезон измен
драма, мелодрама
Ирландия, 2018
Средневековье
биография, боевик, драма, исторический фильм
Чехия, 2022
Девушка в окне
триллер
Австралия, 2022
Девушка на миллион
Россия, 2022
Дополнительный урок
детектив, социальная драма, триллер
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен