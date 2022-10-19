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История в эмиграции: Иван Янковский, Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин

19 октября
2022 год

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19 октября 2022

Вчера в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера психологического триллера «Плакать нельзя» Натальи Назаровой. По сюжету действие фильма происходит в Скандинавии, куда русская эмигрантка Татьяна приехала вместе с сыном. Однажды мальчик ушёл в школу и не вернулся. В поисках ребёнка Татьяна оказывается в тупике: по законам правовой системы её сын теперь является собственностью государства. Премьеру посетили актёры фильма Иван Янковский, Светлана Чуйкина, Владимир Левченко, а также Гоша Куценко, Кузьма Сапрыкин, Юлия Назаренко-Благая, блогер Настя Кош и другие.

История в эмиграции: Иван Янковский, Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин
фото: Иван Янковский

История в эмиграции: Иван Янковский, Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин
фото: Светлана Чуйкина

Фильм «Плакать нельзя» в прокате с 20 октября.

История в эмиграции: Иван Янковский, Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин
фото: Владимир Левченко

История в эмиграции: Иван Янковский, Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин
фото: Гоша Куценко

История в эмиграции: Иван Янковский, Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин
фото: Кузьма Сапрыкин

История в эмиграции: Иван Янковский, Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин
фото: Юлия Назаренко-Благая

История в эмиграции: Иван Янковский, Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин
фото: Настя Кош
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История в эмиграции: Иван Янковский, Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин фотографии
История в эмиграции: Иван Янковский, Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин фотографии
История в эмиграции: Иван Янковский, Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин фотографии
История в эмиграции: Иван Янковский, Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин фотографии
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