Екатерина Волкова рассказала, что Алексею Чадову не хотели давать диплом в театральном училище

Екатерина Волкова стала героиней интервью на канале Лауры Джугелии«Надо обсудить» и поделилась воспоминаниями об учёбе в театральном училище имени М.С. Щепкина. Однокурсником Екатерины был Алексей Чадов, которого уже на втором курсе Алексей Балабанов пригласил сняться в фильме «Война». Однако преподаватели Щепки были настроены против сторонней деятельности студентов, руководствуясь принципом «сначала отучись, потом будешь сниматься», из-за чего Алексея чуть не лишили диплома.
фото: Екатерина Волкова, Алексей Чадов и Наталья Бардо
Екатерина рассказала, что студентов настраивали против Чадова, чтобы они согласились с позицией руководства: «Он молчал, никому не говорил. Фильм снимали летом, и об этом никто не должен был узнать. Но съёмки затянулись на неделю, наступил сентябрь. Лёшка придумал, что тут он заболел, там трубы прорвало. Естественно, его отчитали, тут же сказали нам: «Вот, посмотрите, он снимается, а вы пришли первого сентября». И вот ради чего это столкновение лбами?»
«На четвёртом курсе нам надо было сдавать дипломный спектакль, а у Лёши съёмки. Нас посадили и говорят: «Вот смотрите, вы работали, мы вам диплом даём. А Алексею предлагаем не давать». Мы такие: «Почему?» Нам отвечают: «Вы здесь 24/7, а он снимается, ну вот пускай там ему и выдают». Благо, у нас весь курс был адекватный, и мы сказали, что это полный бред, мы против. И когда мы все сказали «нет», наш художественный руководитель встал и сказал: «Молодцы. Я ждал. Если бы хоть одна поганая овца сказала «да»… Гнило, гнило дело», – поделилась Волкова.
обсуждение >>