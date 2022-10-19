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Каалана Уолкера приговорили к 50 годам тюрьмы за изнасилования

19 октября
2022 год

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19 октября 2022
27-летнего американского актёра Каалана Уолкера, известного по роли Джуджу в фильме «Суперфлай», приговорили к 50 годам тюремного заключения за изнасилования. Об этом сообщает издание People.

Каалана Уолкера приговорили к 50 годам тюрьмы за изнасилования

По информации издания, Уолкер знакомился с девушками в социальных сетях и приглашал на встречу. Многие из них были начинающими моделями, чем Уолкер успешно пользовался – он обещал им помочь в продвижении по работе и познакомить со знаменитостями, однако, свидания заканчивались трагически. Актёр подвергал девушек сексуальному насилию, нередко находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал актёра виновным в изнасиловании четырёх женщин и ещё троих девочек-подростков. Также Уолкер будет пожизненно зарегистрирован в полицейской базе в качестве сексуального преступника.
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