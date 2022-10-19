Том Фелтон рассказал об алкогольной зависимости и побеге из реабилитационного центра

Британский актёр Том Фелтон выпустил
мемуары «По ту сторону волшебной палочки: магия и хаос взросления волшебника», в которых рассказал об отношениях
с Эммой Уотсон
, а также вспомнил, как сбежал из элитной реабилитационной клиники через сутки после начала лечения.
Том признался, что столкнулся с алкоголизмом в 20 лет, когда каждый день начал выпивать по несколько литров пива и несколько стопок виски. Оказалось, что алкоголизм – это только симптом «более глубоких»
проблем с ментальным здоровьем. Обратиться в реабилитационную клинику Фелтона убедила его менеджер, которая на тот момент являлась его девушкой. Также на актёра подействовали слова его адвоката, который сказал, что за всю карьеру ему довелось наблюдать 18 подобных случаев, 11 из которых закончились смертью. Правда, в первом реабилитационном центре Том продержался менее суток.
Позже он попал в другую клинику, из которой его выгнали за нарушение правил, когда обнаружили в комнате соседки. На какое-то время Тому казалось, что он взял свою жизнь под контроль, однако через пару лет чувство «онемения»
вернулось. Только с третьего раза ему удалось надолго задержаться в реабилитационном центре. Фелтон признался, что решение отправиться на лечение было «одним из самых трудных, которые ему когда-либо приходилось принимать»
, однако он похвалил себя за то, что признал проблему и решил с ней что-то сделать.
«Я больше не стесняюсь говорить, что со мной не всё в порядке. Я не одинок в своих чувствах. Мы все испытываем проблемы как с физическим здоровьем, так и с ментальным. В этом нет ничего постыдного. Это не признак слабости»
, – признался актёр. Он добавил, что надеется помочь другим справиться с зависимостью.
Рассказать о зависимости актёру помогла его коллега по фильмам о Гарри Поттере
и близкая подруга Эмма Уотсон. В интервью USA Today
Фелтон признался, что не решился бы рассказать о пребывании в клинике и о своём побеге оттуда, если бы не она. Эмма убелила Тома, что ему необходимо делиться с читателями своим непростым опытом.
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