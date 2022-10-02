«Я получил от МИДа России нож в сердце»: Сергей Полунин об отмене его выступления на Красной площади

Артист балета Сергей Полунин
кажется что-то начал понимать
обнаружил, что его верность России и российскому президенту конвертируется в убытки не только за пределами России, но и внутри страны. Прелюдией к этому неприятному открытию послужил неожиданный инцидент на гастролях в Узбекистане, в результате которого артист и его команда вместо гонорара получили оскорбления и судебный иск
. Такую реакцию со стороны сотрудников Фонда культурных инициатив Узбекистана вызвал сольный номер Полунина под песню Ярослава Дронова «Встанем», который танцовщик посвятил российским солдатам. С этим же номером Полунин должен был выступать 30 сентября на Красной площади, на концерте в честь присоединения новых территорий. Однако в самый последний момент выступление Полунина было отменено - без объяснения причин. За выяснением причин Полунин обратился к СМИ, опубликовав в соцсетях видео, в котором назвал организаторов тупицами.
«Я родился в городе Херсоне, про меня был снят фильм «Танцовщик». Этот фильм был показан в 40 странах. В этом фильме рассказывается про мальчика, который родился в Херсоне и проделал огромный путь, чтобы стать балетным танцовщиком. В этом фильме показан Херсон - там прошло моё детство, там я начал танцевать и импровизировать. И вот этот парень с Херсона едет на репетицию своего выступления в 8 часов вечера на празднование присоединения Херсона к России. И вдруг в 8 вечера ему говорят, что концепция поменялась. И отбрасывают его в сторону. Кто эти люди? Почему такие тупые люди принимают там решения? Почему не была проверена информация: что за люди, которые там танцуют? У вас что, так много артистов из Запорожской или Херсонской областей, которые там выступают?
Для меня, возможно одного из самых известных херсонских парней, праздник испорчен. Я очень хочу, чтобы мне помогли СМИ и правительство узнать, кто эти люди, почему такая тупость происходит на организации подобных концертов? Это не новогодняя ёлка, тут серьёзные вещи происходят. Страна находится в сложном положении, решаются серьёзные проблемы. Тут не просто какой-то концертик. И вы не можете артиста из Херсона, известного почти в любой точке мира, вышвырнуть из концерта. Да вы дебилы! Вы тупые люди. Нужно таким людям давать втык и разбираться, почему такая подстава. Я просто в шоке. Я прошу СМИ узнать, что это за вредители такие у нас внутри страны»
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Причина этого «недоразумения» обнаружилась на следующий же день и разбила Сергею сердце. Артист впервые за несколько лет заговорил о цене, которую он заплатил за свою декларативную лояльность России и российскому президенту.
«Подошла кульминация событий последних дней. Что случилось в Узбекистане и что случилось на Красной площади. Я выяснил, что есть параллель между двумя этими событиями. МИД Узбекистана написал в МИД России, и к большому моему сожалению, МИД России прогнулся и запретил моё выступление на концерте в честь присоединения новых территорий к России. Мне очень больно и неприятно, я аж задыхаюсь. Это такой нож в сердце от своих. Ребят, я же вас защищал. Я же танцевал под песню про погибших русских солдат. И не прогнулся. И ничего плохого сделать не хотел. Я станцевал те номера, которые были запланированы у меня в программе, когда меня начали судить, оскорблять, шмонать моих работников в аэропорту, не заплатили. Я не прогнулся и начал защищать русских. Потому что верю всем сердцем в нашего президента и в Россию. С маленького возраста я поддерживал Россию, люблю всем сердцем Владимира Владимировича, и когда меня попросили станцевать для президента в Севастополе, я станцевал. Мне запретили после этого возвращаться в Херсон, я до сих пор не видел своих бабушек, отца. Я несу убытки, потому что все мои проекты закрыли, отменили все мои фильмы. Когда началась спецоперация, я вернулся в Россию, чтобы поддержать русских и нашего президента. Когда в британских СМИ писали гадости про Россию и нашего президента, я набил себе татуировку, потому что я всегда защищал то, во что верил. Я верный. Меня попросили стать директором школы в Севастополе, я помог, я вложил свои средства.
Нельзя своих бросать. А когда МИД Узбекинстана написал в МИД России, вы прогнулись. Я мечтал чтобы Херсон стал частью России. Вы выкинули своего человека»
, - дрожащим от обиды голосом со слезами на глазах резюмировал танцовщик. «Я верный, я не кину Россию, президента. Я буду защищать наших солдат, продолжать танцевать этот номер, но нож в сердце я получил от МИДа России. Если мы будем так прогибаться и давать в обиду наших людей, ничего хорошего не будет»
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