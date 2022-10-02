Воины света софитов: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Мерил Стрип

«Я получил от МИДа России нож в сердце»: Сергей Полунин об отмене его выступления на Красной площади
Как спадала с глаз пелена
29 сентября в Нью-Йорке состоялся гала-вечер фонда Джорджа и Амаль Клуни Albie Awards, на котором чествовали журналистов, правозащитников и прочих активистов, участвующих в борьбе за справедливость. Награда, которую им вручали, получила своё название в честь судьи Альби Сакса, боровшегося с апартеидом в Южной Африке. Лоска этому социально значимому мероприятию добавили многочисленные звёздные гости, среди которых были Мерил Стрип, Джулия Робертс, Дрю Бэрримор, Синди Кроуфорд, Итан Хоук и Оскар Айзек.
обсуждение >>