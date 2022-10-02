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Воины света софитов: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Мерил Стрип

2 октября
2022 год

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2 октября 2022

29 сентября в Нью-Йорке состоялся гала-вечер фонда Джорджа и Амаль Клуни Albie Awards, на котором чествовали журналистов, правозащитников и прочих активистов, участвующих в борьбе за справедливость. Награда, которую им вручали, получила своё название в честь судьи Альби Сакса, боровшегося с апартеидом в Южной Африке. Лоска этому социально значимому мероприятию добавили многочисленные звёздные гости, среди которых были Мерил Стрип, Джулия Робертс, Дрю Бэрримор, Синди Кроуфорд, Итан Хоук и Оскар Айзек.

Воины света софитов: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Мерил Стрип
фото: Амаль и Джордж Клуни

Воины света софитов: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Мерил Стрип
фото: Мерил Стрип с дочерью Грейс Гаммер и зятем Марком Ронсоном

Воины света софитов: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Мерил Стрип
фото: Джулия Робертс

Воины света софитов: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Мерил Стрип
фото: Дрю Бэрримор

Воины света софитов: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Мерил Стрип
фото: Синди Кроуфорд

Воины света софитов: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Мерил Стрип
фото: Итан Хоук с женой

Воины света софитов: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Мерил Стрип
фото: Зои Дойч

Воины света софитов: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Мерил Стрип
фото: Оскар Айзек с женой

Воины света софитов: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Мерил Стрип
фото: Джемма Чан
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Воины света софитов: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Мерил Стрип фотографии
Воины света софитов: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Мерил Стрип фотографии
Воины света софитов: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Мерил Стрип фотографии
Воины света софитов: Джордж Клуни, Джулия Робертс и Мерил Стрип фотографии
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