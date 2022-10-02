Александр Петров рассказал, как получил роль в фильме Романа Полански

«Там же сначала другой кастинг был совершенно. Как-то так случилось, не буду вдаваться в подробности как, но пробы мои Полански не видел. И мой замечательный агент Катя Корнилова сделала так, чтобы он их увидел. Она вышла на его кастинг-директора, девушку из Швейцарии, которую потом Полански поблагодарил за то, что она меня нашла. Катя написала ей большое письмо, в котором объяснила, почему меня нужно взять [на эту роль]. Не знаю, что она ей там написала, но та ей сразу же перезвонила и они ночью какое-то время общались. И Катя выслала ей пробы. Та показала их Роману Полански, и он сказал: «Классный парень, давайте утверждать».
Во время съёмок фильма к актёру вернулось ощущение, что он снова малоизвестный актёр, которому нужно что-то доказывать. «Больше всего мне понравилось то, что ты туда приезжаешь, и тебя там никто не знает. И нужно завоёвывать любовь и внимание. И я оказался там как будто лет на семь-восемь в прошлом. И мне это чувство понравилось. И когда ты уезжаешь, тебе аплодирует вся съёмочная группа, к тебе подходит Полански и говорит огромное спасибо тебе за твою работу, это очень круто. Мне аж плакать хотелось в этот момент. Незабываемое впечатление».
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