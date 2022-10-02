Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Завод»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дипфейк: Брюс Уиллис не продавал права на свой цифровой образ

2 октября
2022 год

Лайфстайл >>
2 октября 2022

В конце сентября издание «The Telegraph» сообщило о том, что Брюс Уиллис продал права на свой образ российской технологической компании Deepсake для дальнейшего использования «цифрового двойника» актёра в новых фильмах или рекламных роликах. Новость эта звучала более чем убедительно, учитывая, что подобные технологии уже были применены при создании цифрового двойника Уиллиса для рекламы «Мегафон».

Дипфейк: Брюс Уиллис не продавал права на свой цифровой образ

Правдоподобности этой информации добавлял и тот факт, что страдающий афазией Уиллис устроил настоящий чёс, снявшись в десятке однотипных фильмов перед вынужденным завершением карьеры.

Однако ни компания Deepcake, ни представители Брюса Уиллиса ничего не слышали о сделке и не подтвердили эту информацию. «Формулировка о правах неверна. Брюс не мог никому продать никакие права, они принадлежат ему по умолчанию», — заявили в российской компании.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Деми Мур подтвердила слухи о болезни Брюса Уиллиса
СМИ: У Брюса Уиллиса проблемы с памятью
Брюс Уиллис снялся в рекламе с Азаматом Мусагалиевым
персоны
Брюс Уиллис

фотографии >>
Дипфейк: Брюс Уиллис не продавал права на свой цифровой образ фотографии
Дипфейк: Брюс Уиллис не продавал права на свой цифровой образ фотографии
Дипфейк: Брюс Уиллис не продавал права на свой цифровой образ фотографии
Дипфейк: Брюс Уиллис не продавал права на свой цифровой образ фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Завод»

Скорбим

Василий Швечков
30 сентября ушёл из жизни актёр Василий Швечков.
Кулио
28 сентября ушёл из жизни американский музыкант Кулио.
Борис Моисеев
27 сентября ушёл из жизни певец Борис Моисеев.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Лидия Вележева
Артём Волков
Андрей Данилко
Людмила Крылова
Игорь Миркурбанов
Павел Мисаилов
Евгений Сидихин
Александр Форманчук
Камилла Белль
Марибель Верду
Генри Виктор
Джо Лара
Граучо Маркс
Ромина Пауэр
Робин Рикер
все родившиеся 2 октября >>

Афиша кино >>

Сердце Пармы
драма, исторический фильм, фэнтези
Россия, 2022
Безумная дорога
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
Австралия, 2021
Исповедь
драма
США, 2021
Флай: Танец свободы
драма, мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Германия, 2021
Пассажиры ночи
драма
Франция, 2022
Битва на озере 2
боевик, военный фильм, исторический фильм
Китай, 2022
Однажды в Техасе
боевик, драма
США, 2020
Хранитель тайн
триллер
Испания, Аргентина, Германия, 2022
Грязь
драма, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, Бельгия, Швеция, Германия, США, 2013
Она
драма, триллер, экранизация
Франция, Бельгия, Германия, 2016
Не говори никому
триллер, фильм ужасов
Дания, Нидерланды, 2021
Далёкие близкие
комедия, драма, роуд-муви
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram