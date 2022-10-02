Дипфейк: Брюс Уиллис не продавал права на свой цифровой образ

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Петров возвращается
В конце сентября издание «The Telegraph» сообщило о том, что Брюс Уиллис продал права на свой образ российской технологической компании Deepсake для дальнейшего использования «цифрового двойника» актёра в новых фильмах или рекламных роликах. Новость эта звучала более чем убедительно, учитывая, что подобные технологии уже были применены при создании цифрового двойника Уиллиса для рекламы «Мегафон».
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