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Объятия с деревьями, вера в реинкарнацию и работа в «Аэрофлоте»: Что мы узнали о Зиверт

20 октября
2022 год

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20 октября 2022
Документальное кино о трудовых буднях музыкантов - пока что не самый распространённый жанр в российском кинематографе. Но, вероятно, после выхода документального сериала о певице Zivert, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре Kion, эта ниша со временем будет заполнена столь же объёмными кинопортретами других исполнителей.

Объятия с деревьями, вера в реинкарнацию и работа в «Аэрофлоте»: Что мы узнали о Зиверт

Известные факты из жизни Юлии Зиверт, променявшей униформу стюардессы компании «Аэрофлот» на яркие наряды клубной танцовщицы, дополняются в фильме неожиданными деталями. Оказалось, что работу стюардессой Зиверт выбрала, мечтая попасть таким образом в Америку. Однако до трансатлантического перелёта она так и не дослужилась.

Объятия с деревьями, вера в реинкарнацию и работа в «Аэрофлоте»: Что мы узнали о Зиверт

«Я просила, чтобы мне открыли дальнемагистральные рейсы на Америку. Не всем туда дают летать. Мне только на третий, по-моему, год работы открыли доступ к дальнемагистральным самолётам. Там вначале начинаешь летать по Азии - Шанхай, Пекин. Я-то вообще туда пошла работать, чтобы в Америку улететь изначально. Я себя всегда видела артисткой зарубежной. Мне всегда казалось, что я должна улететь в Нью-Йорк и где-то там начать петь, не знаю, на улице. Хотя я вообще не понимала, как. Но вот такое было кино в моей голове».

От своей публичности и энергозатратной работы Зиверт отдыхает не в сауне или на столе массажиста, а в лесу. Буквально обнимаясь с деревьями, которые, по мнению певицы, обладают удивительными адсорбирующими свойствами.

Объятия с деревьями, вера в реинкарнацию и работа в «Аэрофлоте»: Что мы узнали о Зиверт

«В связи с моей работой мне постоянно приходится иметь дело с большим количеством людей. И каждый из них обладает своей энергией, и она далеко не всегда “супер”. Причём, даже неважно, плохая или хорошая энергия. Её в себя вбираешь, а она не твоя. В лес я хожу чистить своё энергетическое поле. Лес забирает. У меня тут общение с травами и деревьями. Я обнимаюсь с деревьями - это наверное дебильно выглядит с точки зрения детей мегаполиса. Но мне это помогает почиститься от городской накопленной энергии. Я в это верю. Есть деревья, которые забирают энергию, чистят. Есть те, которые дают».

Говоря о слиянии с природой, которое произошло после посещения островного Тайланда, Зиверт раскрывается как всеядный эзотерик.

Объятия с деревьями, вера в реинкарнацию и работа в «Аэрофлоте»: Что мы узнали о Зиверт

«Момент-перевёртыш - когда я попала в островную жизнь. Бали, Ко Панган. Это я могу назвать домом души. Первая моя поездка на Панган - тогда я в первый раз соединилась с природой. Наверное, включилось что-то из прошлой жизни, потому что я верю в реинкарнацию и во всю эту историю. Мне кажется, в прошлой жизни я была какой-то Покахонтас. Я резко поменялась после первой поездки. В этом соединении с природой мне начали приходить ответы. Я сразу поняла, что музыка - это моя волшебная палочка. И исчез страх того, что ты не знаешь как. Это место помогло мне понять, кто я. Что единственное, что важно - просто решение внутри. Что только этот путь принесёт мне настоящее счастье в жизни».

Объятия с деревьями, вера в реинкарнацию и работа в «Аэрофлоте»: Что мы узнали о Зиверт

О том, как Зиверт нашла свою музыкальную семью, как выглядит убежище певицы, из-за чего переживает её мама, и с какими проблемами в индустрии артистке приходится сталкиваться даже на пике своей популярности, можно узнать, посмотрев сериал «Zivert. Do for love» в онлайн-кинотеатре Kion.

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ZIVERT. Do for love

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Объятия с деревьями, вера в реинкарнацию и работа в «Аэрофлоте»: Что мы узнали о Зиверт фотографии
Объятия с деревьями, вера в реинкарнацию и работа в «Аэрофлоте»: Что мы узнали о Зиверт фотографии
Объятия с деревьями, вера в реинкарнацию и работа в «Аэрофлоте»: Что мы узнали о Зиверт фотографии
Объятия с деревьями, вера в реинкарнацию и работа в «Аэрофлоте»: Что мы узнали о Зиверт фотографии
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