Объятия с деревьями, вера в реинкарнацию и работа в «Аэрофлоте»: Что мы узнали о Зиверт

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Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина

Том Фелтон рассказал об алкогольной зависимости и побеге из реабилитационного центра

Жертвами актёра стали четыре женщины и три девочки-подростка

Каалана Уолкера приговорили к 50 годам тюрьмы за изнасилования

19 октября

Екатерина Волкова рассказала, что Алексею Чадову не хотели давать диплом в театральном училище

Преподаватели не разрешали сниматься в кино во время учёбы