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Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина

20 октября
2022 год

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20 октября 2022
19 октября в киноцентре «Октябрь» прошла премьера новой семейной приключенческой комедии режиссеров Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова «Грозный папа». Фильм зрителям представили актёры Евгений Гришковец, Кирилл Кяро, Анастасия Тодореску, Ульяна Пилипенко и Эрик Панич и другие.

Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина
фото: Евгений Гришковец

Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина
фото: Кирилл Кяро

Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина
фото: Анастасия Тодореску

«Больше года мы снимали эту картину и больше года у меня было приключение. Мне целый год брили голову наголо, мне клеили бороду, я привык к своему царскому отражению в зеркале. У нас было приключение – мы снимали кино в подземельях в Крыму, в монастырях, в храмах, крепостях, мы ездили по деревням. Было то холодно, то жарко – и это моё самое удивительное приключение. Если хотеть сниматься в кино, как хотя дети, то можно ради такой вот роли. Это было весело, мне даже посчастливилось сидеть и ездить на живом медведе. Я сам от себя такого не ожидал. Это было капец как страшно, но это со мной случилось», - признался Евгений Гришковец, исполнивший роль Ивана Грозного.

Среди гостей премьеры были Андрей Мерзликин с сыном, Ольга Кабо, Яна Крайнова, Наталья Земцова, Марьяна Спивак, Линда Лапиньш, Лянька Грыу, Мария Голубкина, Даниил Воробьев, Николай Валуев и другие.

Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина
фото: Даниил Воробьёв

Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина
фото: Сергей Шнырёв и Ольга Кабо

Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина
фото: Светлана Степанковская

Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина
фото: Наталья Земцова

Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина
фото: Марьяна Спивак

Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина
фото: Лянка Грыу

Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина
фото: Линда Лапиньш

Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина
фото: Андрей Мерзликин с сыном

Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина
фото: Мария Голубкина

«Грозный папа» в прокате с 27 октября 2022 года.

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Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина фотографии
Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина фотографии
Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина фотографии
Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина фотографии
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