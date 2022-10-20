Очень приятно, царь: Наталья Земцова, Евгений Гришковец и Мария Голубкина

«Больше года мы снимали эту картину и больше года у меня было приключение. Мне целый год брили голову наголо, мне клеили бороду, я привык к своему царскому отражению в зеркале. У нас было приключение – мы снимали кино в подземельях в Крыму, в монастырях, в храмах, крепостях, мы ездили по деревням. Было то холодно, то жарко – и это моё самое удивительное приключение. Если хотеть сниматься в кино, как хотя дети, то можно ради такой вот роли. Это было весело, мне даже посчастливилось сидеть и ездить на живом медведе. Я сам от себя такого не ожидал. Это было капец как страшно, но это со мной случилось», - признался Евгений Гришковец, исполнивший роль Ивана Грозного.
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