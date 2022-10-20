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Анна Большова насмерть сбила женщину

20 октября
2022 год

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20 октября 2022
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в деревне Грачёвка Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. ДТП произошло вечером 14 октября - Большова ехала на своём автомобиле Audi по неосвещённой улице и не увидела пешехода. Актриса сразу же вызвала полицию и скорую на место ДТП, но пострадавшая скончалась на месте до приезда врачей.

Анна Большова насмерть сбила женщину

По факту ДТП проводится проверка, но за прошедшую с момента аварии неделю уголовное дело так и не было заведено. У Большовой взяли показания и проверили её на наличие в крови наркотических веществ и алкоголя. Анализ дал отрицательный результат. В то же время посмертная экспертиза показала, что погибшая, 31-летняя Олеся Б., в момент аварии находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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№ 1
Наталья Курилова   20.10.2022 - 18:40
А если бы за рулем была не актриса, а обычная женщина? Наверняка, уголовное дело бы завели. А здесь, ну надо же, погибшая была выпимши. Значит, сама виновата. читать далее>>
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