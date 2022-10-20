Джаред Лето выпустил линейку гендерно-нейтральной уходовой косметики

Стоило Брэду Питту
дебютировать в качестве основателя бренда гендерно-нейтральной уходовой косметики
, как у него сразу же появился достойный конкурент на рынке в лице Джареда Лето
. И вновь площадкой для оповещения мира о новом бренде гендерно-нейтральной косметики послужил журнал «Vogue».
Название для своего бренда «Twentynine Palms» Лето позаимствовал у городка на въезде в облюбованный скалолазами национальный парк Joshua Tree. Ценник Лето тоже сразу же задрал - крем для глаз, например, обойдётся любителям поухаживать за собой в 97 американских долларов.
«Я никогда особенно не интересовался косметикой, но меня завлекает идея о том, чтобы заботиться о себе самым естественным из возможных образом»
, - заверяет Лето. Не интересующийся косметикой Лето выпустил достаточно широкую линейку продуктов - от очищающей глиняной маски до отшелушивающих кислотных тоников»
.
К слову, в отличие от Брэда Питта, Лето выглядит в свои 50 ровно так же, как и 20 лет назад, что заставляет задуматься о существовании известного перекрестка, на котором заключаются сделки с нечистым. Впрочем, дело, конечно же в образе жизни. В отличие от Питта, веганствующий Лето не только не страдал от алкогольной зависимости, актёр вообще не употребляет алкоголь и кофеин. А в 2016 году Лето пристрастился к скалолазанию.
Созданием косметики занималась доктор химических наук Кейт Форбс, работавшая ранее в Aesop. Актёр не собирается останавливаться на достигнутом и планирует дополнить линейку товаров серией парфюмов, в которых будут использованы эвкалипт, мирра и японский ветивер.
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