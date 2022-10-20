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Джаред Лето выпустил линейку гендерно-нейтральной уходовой косметики

20 октября
2022 год

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20 октября 2022
Стоило Брэду Питту дебютировать в качестве основателя бренда гендерно-нейтральной уходовой косметики, как у него сразу же появился достойный конкурент на рынке в лице Джареда Лето. И вновь площадкой для оповещения мира о новом бренде гендерно-нейтральной косметики послужил журнал «Vogue».

Джаред Лето выпустил линейку гендерно-нейтральной уходовой косметики

Название для своего бренда «Twentynine Palms» Лето позаимствовал у городка на въезде в облюбованный скалолазами национальный парк Joshua Tree. Ценник Лето тоже сразу же задрал - крем для глаз, например, обойдётся любителям поухаживать за собой в 97 американских долларов.

«Я никогда особенно не интересовался косметикой, но меня завлекает идея о том, чтобы заботиться о себе самым естественным из возможных образом», - заверяет Лето. Не интересующийся косметикой Лето выпустил достаточно широкую линейку продуктов - от очищающей глиняной маски до отшелушивающих кислотных тоников».

Джаред Лето выпустил линейку гендерно-нейтральной уходовой косметики

К слову, в отличие от Брэда Питта, Лето выглядит в свои 50 ровно так же, как и 20 лет назад, что заставляет задуматься о существовании известного перекрестка, на котором заключаются сделки с нечистым. Впрочем, дело, конечно же в образе жизни. В отличие от Питта, веганствующий Лето не только не страдал от алкогольной зависимости, актёр вообще не употребляет алкоголь и кофеин. А в 2016 году Лето пристрастился к скалолазанию.

Джаред Лето выпустил линейку гендерно-нейтральной уходовой косметики

Созданием косметики занималась доктор химических наук Кейт Форбс, работавшая ранее в Aesop. Актёр не собирается останавливаться на достигнутом и планирует дополнить линейку товаров серией парфюмов, в которых будут использованы эвкалипт, мирра и японский ветивер.
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Джаред Лето выпустил линейку гендерно-нейтральной уходовой косметики фотографии
Джаред Лето выпустил линейку гендерно-нейтральной уходовой косметики фотографии
Джаред Лето выпустил линейку гендерно-нейтральной уходовой косметики фотографии
Джаред Лето выпустил линейку гендерно-нейтральной уходовой косметики фотографии
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