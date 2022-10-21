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Мэттью Перри признался, что чуть не умер от разрыва толстой кишки из-за передозировки опиоидами

21 октября
2022 год

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21 октября 2022

1 ноября на прилавках американских книжных магазинов появятся мемуары 53-летнего Мэттью Перри под названием «Друзья, Любовники и Кошмар». О том, что актёр, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», собрался с духом и решил изложить свою непростую историю, стало известно ещё в начале февраля 2022 года. Под «кошмаром», вынесенным в название книги, имеется в виду алкогольная и наркотическая зависимость, которая чуть не стоила актёру жизни.

Мэттью Перри признался, что чуть не умер от разрыва толстой кишки из-за передозировки опиоидами

«Когда опасность возвращения на тёмную сторону жизни миновала, мне захотелось поделиться своей историей», - рассказывает актёр в интервью изданию «People». «Но мне понадобилось дождаться момента, когда я был совершенно трезв и далёк от активной фазы алкоголизма и наркозависимости - чтобы всё это написать. А главное, что я был уверен в том, что помогу другим людям».

Перри начинает свои мемуары с откровенного рассказа о том, как он чуть не умер в 49 лет. Официальной версией причины его «недомогания» в то время была перфорация желудочно-кишечного тракта. В то время как на самом деле у актёра случился разрыв толстой кишки от злоупотребления опиоидами. Актёр две недели провёл в коме, после чего пять месяцев пролежал в больнице, и ещё девять месяцев после выписки был вынужден пользоваться калоприёмником. Когда Перри попал в больницу, врачи сказали его родственникам, что у актёра есть лишь 2-процентный шанс на выживание.

Когда Перри было 24 года и его только утвердили на роль в «Друзьях», его алкогольная зависимость только начала проявляться. «Я мог контролировать это, ну вроде того. Но к 34 годам я погрузился в неприятности. Но в то время были периоды трезвости. Например, когда мы снимали 9 сезон, я не пил. И догадайтесь, в каком именно сезоне я был номинирован как лучший актёр? Тогда я подумал, что это о чём-то говорит».

Мэттью Перри признался, что чуть не умер от разрыва толстой кишки из-за передозировки опиоидами

В какой-то момент Перри начал принимать Викодин (тот самый, на котором плотно сидел страдающий от боли в ноге Доктор Хаус) и похудел до 58 килограмм. «Я не знал, как остановиться. Если бы полиция заявилась ко мне домой и сказала «Если ты сегодня выпьешь, мы бросим тебя в тюрьму», я бы сразу начал паковать вещички. Я не мог остановиться, потому что болезнь прогрессировала. И чем старше ты становишься, тем хуже она протекает».

Перри пытался сохранить своё состояние в тайне, но серьёзные изменения в его внешности были красноречивее всяких слов. За все годы своей зависимости актёр 15 раз был в реабилитационных клиниках. Сейчас актёр чувствует себя хорошо и утверждает, что вполне здоров и трезв. И хотя Перри не уточняет, как давно он ничего не употреблял, он до сих пор считает дни трезвости. Ещё одним аргументом в пользу трезвости служат 14 операций на животе. «Это очень мощное напоминание. Всё, что нужно сделать - посмотреть вниз на живот. Мой терапевт сказал: «В следующий раз, когда ты подумаешь о том, чтобы принять Оксиконтин . (обезболивающее средство, вызывающее сильнейшее пивыкание, спровоцировало эпидемию опиоидной зависимости в США - прим.ред.), подумай о том, что тебе придётся ходить с калоприёмником до конца твоей жизни». Больше я не хочу принимать Оксиконтин».

Мэттью Перри признался, что чуть не умер от разрыва толстой кишки из-за передозировки опиоидами

Когда актёр лежал в больнице, его подключили к машине экстракорпоральной мембранной оксигенации. Из пяти пациентов, подключенных к ЭКМО, выжил только Перри. «И большой вопрос - почему? Почему или зачем выжил только я? Должна быть какая-то причина». Актёр быстро обнаружил эту причину - он должен помочь другим людям, страдающим зависимостью.

«В книге я пишу о том, что если бы я умер, это бы шокировало людей, но никого бы не удивило. И это очень страшное знание. Я надеюсь, что люди смогут найти в ней что-то для себя и понять, что эта болезнь может коснуться каждого. Неважно, насколько вы успешны или не успешны. Болезни всё равно».
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Мэттью Перри признался, что чуть не умер от разрыва толстой кишки из-за передозировки опиоидами фотографии
Мэттью Перри признался, что чуть не умер от разрыва толстой кишки из-за передозировки опиоидами фотографии
Мэттью Перри признался, что чуть не умер от разрыва толстой кишки из-за передозировки опиоидами фотографии
Мэттью Перри признался, что чуть не умер от разрыва толстой кишки из-за передозировки опиоидами фотографии
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