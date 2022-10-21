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Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро

21 октября
2022 год

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21 октября 2022
19 октября в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера остросоциального драматического сериала «Право на свободу». Сериал рассказывает о попавших в рабство людях и о волонтёрах, которые помогают им выбраться на свободу. Режиссёр Артём Дубра заверяет зрителей в подлинности показанных в сериале историй: «Каждую серию герой попадает в новую рабовладельческую организацию. Рехабы, мафия попрошаек, заводы, на которые увозят мужчин, секты – всё это правда. У нас в сериале даже есть реальные персонажи, которые столкнулись с рабством в своей жизни. Мы говорим про людей, которые желают любыми способами заработать, и про людей, которые просто хотят жить».

Сериал зрителям представили режиссёр Артём Дубра и актёры сериала Кирилл Кяро, Илья Малаков, Варвара Феофанова, Олег Чугунов и Валерия Куликова.

Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро
фото: Артём Дубра и Варвара Феофанова

Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро
фото: Валерия Куликова

Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро
фото: Илья Малаков и Ангелина Стречина

Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро
фото: Кирилл Кяро

Среди гостей премьеры были Алика Смехова, Алёна Бабенко, Ангелина Стречина, Светлана Камынина, Ирина Безрукова, Игорь Золотовицкий, Иван Жвакин, Фёдор Лавров, Кузьма Сапрыкин и другие.

Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро
фото: Алёна Бабенко

Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро
фото: Александра Власова

Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро
фото: Анна Исаева

Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро
фото: Ирина Безрукова

Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро
фото: Игорь Золотовицкий и Вера Харыбина

Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро
фото: Кузьма Сапрыкин

Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро
фото: Светлана Камынина

Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро
фото: Фёдор Лавров

Сериал «Право на свободу» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink.

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Даня АндрущукАлёна БабенкоИрина БезруковаДаниил БелыхЕлена БорщёваАлександра ВласоваАртём ДубраИван ЖвакинИгорь ЗолотовицкийАнна ИсаеваСветлана КамынинаМаруся КлимоваВалерия КуликоваКристина КучеренкоКирилл КяроФёдор ЛавровИлья МалаковИрина ПаутоваКузьма СапрыкинАлика СмеховаАнгелина СтречинаОльга СухареваВарвара ФеофановаВера ХарыбинаИрина ЧериченкоОлег Чугунов
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Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро фотографии
Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро фотографии
Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро фотографии
Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро фотографии
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