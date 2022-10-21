Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро

19 октября в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера остросоциального драматического сериала «Право на свободу». Сериал рассказывает о попавших в рабство людях и о волонтёрах, которые помогают им выбраться на свободу. Режиссёр Артём Дубра заверяет зрителей в подлинности показанных в сериале историй: «Каждую серию герой попадает в новую рабовладельческую организацию. Рехабы, мафия попрошаек, заводы, на которые увозят мужчин, секты – всё это правда. У нас в сериале даже есть реальные персонажи, которые столкнулись с рабством в своей жизни. Мы говорим про людей, которые желают любыми способами заработать, и про людей, которые просто хотят жить».
обсуждение >>