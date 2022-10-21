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Павел Прилучный дал показания в суде по делу о нападении в калининградском клубе

21 октября
2022 год

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21 октября 2022

В конце ноября 2020 года Павел Прилучный в результате драки в одном из ночных клубов Калининграда получил травмы черепа и был госпитализирован в клиническую больницу имени Н. И. Пирогова. В отношении “обидчика” Прилучного, владельца клуба Завод Владимира Семёнова было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека”). Узнав из СМИ о возбуждении уголовного дела, Семёнов сразу же дал интервью изданию «Московский комсомолец», в котором утверждал, что Прилучный пришёл в клуб в нетрезвом виде и сам предложил устроить спарринг.

Павел Прилучный дал показания в суде по делу о нападении в калининградском клубе

Согласно версии Семёнова, Прилучный проигнорировал его нежелание состязаться и начал задирать бизнесмена. «Я сказал ему успокоиться, но вместо этого он несколько раз махнул руками, пытаясь меня ударить в область головы. Я увернулся. Когда он в очередной раз, по-моему, правой рукой, пытался нанести мне удар в область головы, я увернулся и удар пришёлся мне в плечо, но как-то вскользь. В этот же момент я, защищаясь, в ответ ударил правой рукой навстречу Павлу».

По словам Семёнова, Прилучный быстро пришёл в себя и отказался от медицинской помощи. А позже подал в полицию заявление, чем очень удивил калининградского бизнесмена. Заседания суда неоднократно переносились из-за госпитализации подсудимого. Первое слушание по делу состоялось в среду 19 октября 2022 года в Ленинградском районном суде Калининграда. В ходе слушания Прилучный перечислил все свои травмы и заявил, что был трезв во время нападения.

По версии Прилучного, нападение было неожиданным, и актёр до сих пор не знает, что послужило поводом. «Человек абсолютно спокойно себя вел. Для меня это и было самое интересное - за что?».

Павел Прилучный дал показания в суде по делу о нападении в калининградском клубе

Актёр утверждает, что нападение было совершено сзади, и что ударов было около десяти. «Первый удар был со спины, в затылок, я упал, дальше уже было нанесено порядка 10 ударов, я так понимаю, в лицо. После чего мне были нанесены швы, у меня гематома, которая до сих пор не рассосалась, четыре перелома черепа», - заявил Прилучный, добавив, что после госпитализации ему пришлось перенести несколько операций.

Обвиняемому Семёнову грозит до восьми лет лишения свободы. Адвокат Семёнова в феврале 2022 года сообщил ТАСС, что его подзащитный частично признает вину, однако считает, что он нанес актеру один удар, от которого не могло быть таких травм.
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Павел Прилучный дал показания в суде по делу о нападении в калининградском клубе фотографии
Павел Прилучный дал показания в суде по делу о нападении в калининградском клубе фотографии
Павел Прилучный дал показания в суде по делу о нападении в калининградском клубе фотографии
Павел Прилучный дал показания в суде по делу о нападении в калининградском клубе фотографии
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