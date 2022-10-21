Павел Прилучный дал показания в суде по делу о нападении в калининградском клубе

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Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро

21 октября

Мэттью Перри признался, что чуть не умер от разрыва толстой кишки из-за передозировки опиоидами

Актёр провёл 2 недели в коме и год приходил в себя