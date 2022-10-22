Женщины в Голливуде: Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Наоми Уоттс

17 октября в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная 29-я церемония Elle Women in Hollywood, сопутствующая выходу ноябрьского спецвыпуска, посвящённого восьми главным актрисам уходящего года. С развитием движения #MeToo премия обновилась - и теперь в состав восьмёрки входят женщины, которых отмечают не только за профессиональные заслуги, но и за достижения в борьбе за права женщин в киноиндустрии. В этом году среди лауреаток были Энн Хэтэуэй, Сидни Суини, Сигурни Уивер, Мишель Йео, Оливия Уайлд, Ариана ДеБос и Исса Рэй. Не смогла прийти лишь Зои Кравиц.
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