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Женщины в Голливуде: Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Наоми Уоттс

22 октября
2022 год

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22 октября 2022
17 октября в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная 29-я церемония Elle Women in Hollywood, сопутствующая выходу ноябрьского спецвыпуска, посвящённого восьми главным актрисам уходящего года. С развитием движения #MeToo премия обновилась - и теперь в состав восьмёрки входят женщины, которых отмечают не только за профессиональные заслуги, но и за достижения в борьбе за права женщин в киноиндустрии. В этом году среди лауреаток были Энн Хэтэуэй, Сидни Суини, Сигурни Уивер, Мишель Йео, Оливия Уайлд, Ариана ДеБос и Исса Рэй. Не смогла прийти лишь Зои Кравиц.

Женщины в Голливуде: Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Наоми Уоттс
фото: Энн Хэтэуэй

Женщины в Голливуде: Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Наоми Уоттс
фото: Сигурни Уивер

Женщины в Голливуде: Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Наоми Уоттс
фото: Оливия Уайлд

Женщины в Голливуде: Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Наоми Уоттс
фото: Сидни Суини

Женщины в Голливуде: Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Наоми Уоттс
фото: Мишель Йео

Среди гостей мероприятия были замечены также Наоми Уоттс, Шарлиз Терон, Кристен Белл, Мод Апатоу и другие.

Женщины в Голливуде: Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Наоми Уоттс
фото: Мод Апатоу

Женщины в Голливуде: Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Наоми Уоттс
фото: Шарлиз Терон

Женщины в Голливуде: Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Наоми Уоттс
фото: Наоми Уоттс

Женщины в Голливуде: Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Наоми Уоттс
фото: Кристен Белл
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Женщины в Голливуде: Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Наоми Уоттс фотографии
Женщины в Голливуде: Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Наоми Уоттс фотографии
Женщины в Голливуде: Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Наоми Уоттс фотографии
Женщины в Голливуде: Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Наоми Уоттс фотографии
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