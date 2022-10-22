Мэнди Мур стала мамой во второй раз

38-летняя актриса Мэнди Мур, карьера которой перезапустилась благодаря сериалу «Это мы», родила второго сына. Малышу дали имя Оскар Беннетт Голдсмит.
«Оззи здесь! Оскар Беннет Голдсмит появился с небольшим опозданием, но с большим апломбом (и проще и стремительнее, чем его старший брат, к большой радости его родителей). Все пословицы говорят правду: наши сердца удвоились в размере, мгновенность любви - поразительна. Словами не передать, мы очень благодарны за нашу семью из четырёх человек!» - написала актриса в соцсетях, опубликовав серию снимков с новорождённым сыном и мужем, музыкантом Тейлором Голдсмитом.
фото: Мэнди с мужем и сыном Августом
Тейлор и Мэнди поженились в ноябре 2018 года, а в феврале 2021 у них родился первенец, которому дали имя Август.
обсуждение >>