Мэнди Мур стала мамой во второй раз

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Женщины в Голливуде: Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Наоми Уоттс

21 октября

Павел Прилучный дал показания в суде по делу о нападении в калининградском клубе

В результате нападения актёр был госпитализирован с травмами черепа и перенес несколько операций