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Мэнди Мур стала мамой во второй раз

22 октября
2022 год

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22 октября 2022
38-летняя актриса Мэнди Мур, карьера которой перезапустилась благодаря сериалу «Это мы», родила второго сына. Малышу дали имя Оскар Беннетт Голдсмит.

Мэнди Мур стала мамой во второй раз

Мэнди Мур стала мамой во второй раз

«Оззи здесь! Оскар Беннет Голдсмит появился с небольшим опозданием, но с большим апломбом (и проще и стремительнее, чем его старший брат, к большой радости его родителей). Все пословицы говорят правду: наши сердца удвоились в размере, мгновенность любви - поразительна. Словами не передать, мы очень благодарны за нашу семью из четырёх человек!» - написала актриса в соцсетях, опубликовав серию снимков с новорождённым сыном и мужем, музыкантом Тейлором Голдсмитом.

Мэнди Мур стала мамой во второй раз
фото: Мэнди с мужем и сыном Августом

Тейлор и Мэнди поженились в ноябре 2018 года, а в феврале 2021 у них родился первенец, которому дали имя Август.
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