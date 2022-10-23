Александра Роднянского признали иноагентом

В минувшую пятницу Министерство юстиции РФ обновило список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. В него внесли кинопродюсера Александра Роднянского
.
Хотя последние двадцать лет Роднянский жил и работал в России, родился и вырос он в Киеве: «Дать статус «иноагента» иностранному гражданину – это, согласитесь, предел идиотизма. Я горд присоединиться к списку лучших писателей, журналистов, учёных, просто порядочных людей, которых Минюст РФ объявил «иноагентами»
, – прокомментировал новый статус Александр. Он также добавил, что ему небезразлична судьба России и наблюдать за тем, как страна «тонет в болоте тоталитаризма»
ему больно. В августе Александр вышел из состава учредителей российской кинокомпании «Нон-стоп продакшн», которая выпустила фильмы «Левиафан»
, «Чернобыль»
, «Дылда»
и другие. Также в этом году был отменён фестиваль «Кинотавр»
, президентом которого является Роднянский.
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