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Глава «Ленкома» заявил, что прокуратура не считает Анну Большову виновной в смертельном ДТП

23 октября
2022 год

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23 октября 2022
Накануне стало известно о смертельной аварии с участием актрисы «Ленкома» Анны Большовой. ДТП произошло 14 октября в деревне Грачёвка Калужской области, где у Большовой находится дача. Актриса насмерть сбила 31-летнюю женщину, которая находилась в нетрезвом состоянии и переходила дорогу в неположенном месте. Анна вызвала полицию и скорую помощь, однако пострадавшая скончалась до их приезда.

Глава «Ленкома» заявил, что прокуратура не считает Анну Большову виновной в смертельном ДТП

Глава «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что прокуратура Калужской области не считает Анну Большову виновной в ДТП: «Я лично разговаривал с прокурором Калужской области. Мне он сказал: ваша Аня не виновата. Произошла трагическая случайность. Аня ехала на дачу. Её машина двигалась по второстепенной местной дороге со скоростью 5-10 километров в час. Абсолютная темень. И вдруг сбоку под колёса ей рухнул человек. Женщина, которая погибла, была абсолютно пьяная. Экспертиза это установила. Аня сделала всё, что могла в той ситуации: вызвала полицию, скорую».

Глава «Ленкома» заявил, что прокуратура не считает Анну Большову виновной в смертельном ДТП
фото: Марк Варшавер

Как сообщают знакомые погибшей, в день аварии она поссорилась с мужем. Вероятно, по этой причине она выпила сверх меры и случайно вышла на дорогу: «Как рассказал мне прокурор, действительно, у погибшей был скандал с супругом в тот день. И как будто бы на этой почве она выпила сверх меры. И пьяная вышла ночью на дорогу и упала под машину. У водителя не было шансов остановиться. Расследование уже заканчивается. Через пару дней все будет точно известно», – рассказал Марк Варшавер.

Он также отметил, что Большова тяжело переживает трагедию, но продолжает играть в театре: «Она убита этой ситуацией. Понимает всё: и что женщина была пьяная, и что пьяная упала под колёса. Но факт остаётся фактом: погиб человек. Она играет, и на гастроли уже ездила. Как бы ни было тяжело, она выходит на сцену. Артисты играют, даже когда тяжело больны или когда умирают их близкие. А что делать? Зрители купили билеты, спектакль нельзя отменить», – сказал Варшавер.
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   23.10.2022 - 21:37
Правды никто не узнает. Все эти истории третьих людей и даже официальных лиц по делу, невозможно проверить никому. Новость по сути становится безразличной. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Глава «Ленкома» заявил, что прокуратура не считает Анну Большову виновной в смертельном ДТП фотографии
Глава «Ленкома» заявил, что прокуратура не считает Анну Большову виновной в смертельном ДТП фотографии
Глава «Ленкома» заявил, что прокуратура не считает Анну Большову виновной в смертельном ДТП фотографии
Глава «Ленкома» заявил, что прокуратура не считает Анну Большову виновной в смертельном ДТП фотографии
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