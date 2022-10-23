Глава «Ленкома» заявил, что прокуратура не считает Анну Большову виновной в смертельном ДТП

Накануне стало известно о смертельной аварии с участием актрисы «Ленкома»Анны Большовой. ДТП произошло 14 октября в деревне Грачёвка Калужской области, где у Большовой находится дача. Актриса насмерть сбила 31-летнюю женщину, которая находилась в нетрезвом состоянии и переходила дорогу в неположенном месте. Анна вызвала полицию и скорую помощь, однако пострадавшая скончалась до их приезда.
Глава «Ленкома» Марк Варшаверзаявил, что прокуратура Калужской области не считает Анну Большову виновной в ДТП: «Я лично разговаривал с прокурором Калужской области. Мне он сказал: ваша Аня не виновата. Произошла трагическая случайность. Аня ехала на дачу. Её машина двигалась по второстепенной местной дороге со скоростью 5-10 километров в час. Абсолютная темень. И вдруг сбоку под колёса ей рухнул человек. Женщина, которая погибла, была абсолютно пьяная. Экспертиза это установила. Аня сделала всё, что могла в той ситуации: вызвала полицию, скорую».
фото: Марк Варшавер
Как сообщают знакомые погибшей, в день аварии она поссорилась с мужем. Вероятно, по этой причине она выпила сверх меры и случайно вышла на дорогу: «Как рассказал мне прокурор, действительно, у погибшей был скандал с супругом в тот день. И как будто бы на этой почве она выпила сверх меры. И пьяная вышла ночью на дорогу и упала под машину. У водителя не было шансов остановиться. Расследование уже заканчивается. Через пару дней все будет точно известно», – рассказал Марк Варшавер.
Он также отметил, что Большова тяжело переживает трагедию, но продолжает играть в театре: «Она убита этой ситуацией. Понимает всё: и что женщина была пьяная, и что пьяная упала под колёса. Но факт остаётся фактом: погиб человек. Она играет, и на гастроли уже ездила. Как бы ни было тяжело, она выходит на сцену. Артисты играют, даже когда тяжело больны или когда умирают их близкие. А что делать? Зрители купили билеты, спектакль нельзя отменить», – сказал Варшавер.
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