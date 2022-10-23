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Отец серийного убийцы Джеффри Дамера планирует подать в суд на Netflix

23 октября
2022 год

Лайфстайл >>
23 октября 2022

Отец серийного убийцы Джеффри Дамера намерен подать в суд на Netflix из-за сериала о его сыне. 86-летний Лайонел Дамер считает, что создатели художественного шоу «Монстр: История Джеффри Дамера» романтизировали образ его сына, виновного в смерти 17 человек. Об этом сообщило издание The Sun.

Отец серийного убийцы Джеффри Дамера планирует подать в суд на Netflix
фото: Кадр из сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»

Мужчина недоволен тем, что авторы шоу не связывались с ним при работе над сериалом, а также без разрешения использовали видеозаписи с участием Джеффри для документального проекта Netflix «Разговоры с убийцей: записи Джеффри Дамера».

После того, как оба проекта – документальный и художественный – вышли на стриминге, интерес к серийному убийце снова вырос. Фанаты используют его образ в качестве костюма на Хеллоуин, а некоторые даже пробрались на территорию, принадлежащую его отцу. Из-за этого у Лайонела случился нервный срыв, и теперь мужчина собирается привлечь Netflix к ответственности. По словам помощника Лайонела, представители компании не обеспокоились благополучием отца Дамера и допустили творящийся вокруг него «хаос». Сам Лайонел считает, что вся необходимая информация о Джеффри содержится в его книге «История отца», вышедшей в 1994 году, а проекты Netflix лишь «гламуризируют образ его сына и привлекают внимание к деталям, которые не являются доказанным фактом».
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№ 1
babydylnova   23.10.2022 - 23:51
Какой кошмар. Мало того, что сын маньяк, так еще и вечные папарацци. Это неправильно, что сняли без участия отца. И, кстати, это прикол какой-то вечно романтизировать серийных убийц? Зачем так делают,... читать далее>>
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Отец серийного убийцы Джеффри Дамера планирует подать в суд на Netflix фотографии
Отец серийного убийцы Джеффри Дамера планирует подать в суд на Netflix фотографии
Отец серийного убийцы Джеффри Дамера планирует подать в суд на Netflix фотографии
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