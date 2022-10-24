В Петербург только по любви: Агата Муцениеце, Янина Студилина и Лянка Грыу

Ольга Бодрова готовится стать мамой
24-летняя актриса и её муж Сергей Быстров ждут первенца
На днях в одном из московских ресторанов прошла вечеринка в честь выхода на экраны сериала Валерия Тодоровского «Надвое» с Данилой Козловским и Александром Петровым в главных ролях. Сериал стал первым совместным проектом онлайн-кинотеатра more.tv и журнала «Voice» (ранее известного как «Cosmopolitan»). Из всей команды сериала вечеринку посетила только дебютантка Елизавета Базыкина. Среди гостей мероприятия были Регина Тодоренко, Агата Муцениеце, Ирина Безрукова, Ирина Хакамада, Елена Катина, Лянка Грыу, Ольга Серябкина и другие.
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