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В Петербург только по любви: Агата Муцениеце, Янина Студилина и Лянка Грыу

24 октября
2022 год

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24 октября 2022

На днях в одном из московских ресторанов прошла вечеринка в честь выхода на экраны сериала Валерия Тодоровского «Надвое» с Данилой Козловским и Александром Петровым в главных ролях. Сериал стал первым совместным проектом онлайн-кинотеатра more.tv и журнала «Voice» (ранее известного как «Cosmopolitan»). Из всей команды сериала вечеринку посетила только дебютантка Елизавета Базыкина. Среди гостей мероприятия были Регина Тодоренко, Агата Муцениеце, Ирина Безрукова, Ирина Хакамада, Елена Катина, Лянка Грыу, Ольга Серябкина и другие.

В Петербург только по любви: Агата Муцениеце, Янина Студилина и Лянка Грыу
фото: Елизавета Базыкина

В Петербург только по любви: Агата Муцениеце, Янина Студилина и Лянка Грыу
фото: Ирина Хакамада

В Петербург только по любви: Агата Муцениеце, Янина Студилина и Лянка Грыу
фото: Лянка Грыу

В Петербург только по любви: Агата Муцениеце, Янина Студилина и Лянка Грыу
фото: Регина Тодоренко, Александр Энберт, Агата Муцениеце и Лаура Джугелия

В Петербург только по любви: Агата Муцениеце, Янина Студилина и Лянка Грыу
фото: Ольга Серябкина

В Петербург только по любви: Агата Муцениеце, Янина Студилина и Лянка Грыу
фото: Ирина Безрукова

В Петербург только по любви: Агата Муцениеце, Янина Студилина и Лянка Грыу
фото: Агата Муцениеце

В Петербург только по любви: Агата Муцениеце, Янина Студилина и Лянка Грыу
фото: Лена Катина

В Петербург только по любви: Агата Муцениеце, Янина Студилина и Лянка Грыу
фото: Янина Студилина

Премьера сериала «Надвое» состоялась 3 октября на more.tv.

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В Петербург только по любви: Агата Муцениеце, Янина Студилина и Лянка Грыу фотографии
В Петербург только по любви: Агата Муцениеце, Янина Студилина и Лянка Грыу фотографии
В Петербург только по любви: Агата Муцениеце, Янина Студилина и Лянка Грыу фотографии
В Петербург только по любви: Агата Муцениеце, Янина Студилина и Лянка Грыу фотографии
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