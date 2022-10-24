«Хотел отправиться в следственный изолятор»: Андрей Божанов пытался ограбить банк, чтобы не выплачивать долги кредиторам

41-летний Андрей Божанов
, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей»
, попытался ограбить банк в Санкт-Петербурге. Вооружившись пистолетом, Божанов отправился в отделение и потребовал у кассира деньги. Сотрудница банка нажала тревожную кнопку, а актёр, не получив средств, скрылся с места преступления. Вскоре сотрудники правоохранительных органов вычислили местоположение Божанова и задержали его при выходе из квартиры. Выяснилось, что актёр устроил вооруженное ограбление из-за долгов в пять миллионов рублей: Андрей хотел отправиться под стражу, чтобы скрыться от кредиторов. Об этом сообщает «Комсомольская правда»
.
«Я не хотел красть деньги, а хотел, чтобы меня задержали и отправили в следственный изолятор, чтобы таким образом избавиться от давления кредиторов, которые требовали вернуть долги. Раньше я говорил, что угрожал пистолетом и требовал деньги у кассира. Но на самом деле я никаких требований не высказывал, а просто наставил пистолет на кассира»
, — рассказал Божанов.
До 2004 года актёра часто звали на съёмки в телесериалы («Охота на Золушку»
, «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия»
), но вскоре популярность сошла на нет, и Божанову пришлось заняться сторонним бизнесом. Андрей основал продюсерский центр «Премьера», который занимался организацией мероприятий и техническим обеспечением площадок под них. В пандемию, как и у многих, у Божанова начались проблемы: «Пандемия сильно ударила по бизнесу Андрея. Он вложился в покупку аппаратуры, многое взял в долг, потом начался ковид, и он был вынужден для содержания сотрудников и оплаты аренды складских помещений за бесценок распродавать технику, за которую ещё не выплатил кредит. Он искал какие-то выходы, и даже халтурил – коробки для доставки продуктов клеил, потом попытался открыть зал для занятия спортом детей, вложился в ремонт. И только, вроде, пошёл бизнес, а тут вторая волна ковида. Она его добила. Занятия запретили, а аренду ему никто не прощал. Андрей не жаловался, но стал занимать деньги регулярно, а потом очень тяжело их отдавал»
, – рассказал друг актёра Юрий Балтачёв
.
Общая сумма долгов Божанова перед банками, коллегами и налоговой превысила пять миллионов рублей. Сейчас у актёра есть все шансы скрыться от кредиторов – против него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», по которой ему грозит 15 лет тюрьмы.
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