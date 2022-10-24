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Далёкий Север: Ольга Бодрова, Сергей Шакуров и Александр Кононец

24 октября
2022 год

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24 октября 2022
Вчера в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Анастасии Нечаевой «Велга», снятого по мотивам одноимённого рассказа Ивана Бунина. Это дебютная картина Ольги Бодровой, только сейчас догнавшая в прокате ряд фильмов, в которых актриса снялась позднее. Премьеру посетили актёры Ольга Бодрова, Сергей Шакуров, Александр Кононец, Александра Тулинова, режиссёр Анастасия Нечаева, а также Эвклид Кюрдзидис, Татьяна Столяр и другие.

Далёкий Север: Ольга Бодрова, Сергей Шакуров и Александр Кононец
фото: Ольга Бодрова

Далёкий Север: Ольга Бодрова, Сергей Шакуров и Александр Кононец
фото: Александр Кононец

Далёкий Север: Ольга Бодрова, Сергей Шакуров и Александр Кононец
фото: Сергей Шакуров

Далёкий Север: Ольга Бодрова, Сергей Шакуров и Александр Кононец
фото: Анастасия Нечаева

Далёкий Север: Ольга Бодрова, Сергей Шакуров и Александр Кононец
фото: Анна Калашникова

Далёкий Север: Ольга Бодрова, Сергей Шакуров и Александр Кононец
фото: Александра Тулинова

Далёкий Север: Ольга Бодрова, Сергей Шакуров и Александр Кононец
фото: Эвклид Кюрдзидис

Далёкий Север: Ольга Бодрова, Сергей Шакуров и Александр Кононец
фото: Татьяна Столяр
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Далёкий Север: Ольга Бодрова, Сергей Шакуров и Александр Кононец фотографии
Далёкий Север: Ольга Бодрова, Сергей Шакуров и Александр Кононец фотографии
Далёкий Север: Ольга Бодрова, Сергей Шакуров и Александр Кононец фотографии
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