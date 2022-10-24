Далёкий Север: Ольга Бодрова, Сергей Шакуров и Александр Кононец

Вчера в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Анастасии Нечаевой «Велга»
, снятого по мотивам одноимённого рассказа Ивана Бунина
. Это дебютная картина Ольги Бодровой
, только сейчас догнавшая в прокате ряд фильмов, в которых актриса снялась позднее. Премьеру посетили актёры Ольга Бодрова, Сергей Шакуров
, Александр Кононец
, Александра Тулинова
, режиссёр Анастасия Нечаева, а также Эвклид Кюрдзидис
, Татьяна Столяр
и другие.
фото: Ольга Бодрова
фото: Александр Кононец
фото: Сергей Шакуров
фото: Анастасия Нечаева
фото: Анна Калашникова
фото: Александра Тулинова
фото: Эвклид Кюрдзидис фото: Татьяна Столяр
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