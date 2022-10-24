СТС запускает новое экстремальное шоу с Дмитрием Масленниковым

В Минеральных Водах завершились съёмки нового экстремального шоу СТС «Суперниндзя». Поддержать участников со всей страны предстояло тройке ведущих: видеоблогеру Дмитрию Масленникову, игроку регби-клуба ЦСКА и сборной России по регби Василию Артемьеву и звезде сериала «Классная Катя»Валерии Астаповой.
фото: Дмитрий Масленников, Валерия Астапова и Василий Артемьев
Участников со всей страны ожидал невероятный аттракцион препятствий, аналога которым нет в мире. Создатели проекта получили больше 2000 заявок со всей России. В итоге в борьбу вступили 175 участников, среди которых: сыровар, дрессировщик, фитнес-тренер звёзд, хоккеист, диджей, спасатель, бурильщик нефтяных скважин, участница конкурсов красоты, машинист поезда, артист балета, парапланерист и представители других профессий. Сложнейшая полоса препятствий ожидала и звёздных героев, в том числе музыканта Егора Шипа, олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Екатерину Боброву, блогера Мухаммата Биттуева, олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике Артура Далалояна.
фото: Егор Шип
Валерия Астапова встречала героев возле зрительской трибуны: «Хотелось, чтобы участники уходили от меня с улыбкой на лице и не падали духом! Мне важно было найти правильные слова для тех, кто не дошёл с победой, о которой так мечтал, до конца дистанции», — рассказала актриса, которая впервые попробовала себя в роли телеведущей. Премьера шоу «Суперниндзя» в новом сезоне СТС и на more.tv!
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