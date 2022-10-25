На Анну Большову завели уголовное дело после смертельного ДТП

На актрису Анну Большову
завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП произошло 14 октября в деревне Грачёвка Калужской области – актриса насмерть сбила 31-летнюю женщину, которая находилась в нетрезвом состоянии
. Анна сама вызвала сотрудников полиции и скорую, однако пострадавшая скончалась до их приезда. Наказание по ч. 3 ст. 264 предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы: «Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будут установлены обстоятельства ДТП и события, предшествующие ему. По результатам предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям участников происшествия»
, — говорится
в сообщении на сайте УМВД Калужской области. Как сообщает издание «360»
, сестра погибшей собирается подать в суд на Большову, утверждая, что актриса ехала по деревне на большой скорости. Сама актриса трагедию не комментировала и продолжает работать в театре «Ленком»
. Её поддерживают коллеги и директор театра Марк Варшавер
, который ранее заявил, что прокуратура не считает актрису виновной в ДТП
. Он отметил, что Большова «убита этой ситуацией»
, несмотря на участие в спектаклях.
обсуждение >>