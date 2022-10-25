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На Анну Большову завели уголовное дело после смертельного ДТП

25 октября
2022 год

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25 октября 2022
На актрису Анну Большову завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП произошло 14 октября в деревне Грачёвка Калужской области – актриса насмерть сбила 31-летнюю женщину, которая находилась в нетрезвом состоянии. Анна сама вызвала сотрудников полиции и скорую, однако пострадавшая скончалась до их приезда. Наказание по ч. 3 ст. 264 предусматривает до пяти лет лишения свободы.

На Анну Большову завели уголовное дело после смертельного ДТП

Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы: «Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будут установлены обстоятельства ДТП и события, предшествующие ему. По результатам предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям участников происшествия», — говорится в сообщении на сайте УМВД Калужской области. Как сообщает издание «360», сестра погибшей собирается подать в суд на Большову, утверждая, что актриса ехала по деревне на большой скорости. Сама актриса трагедию не комментировала и продолжает работать в театре «Ленком». Её поддерживают коллеги и директор театра Марк Варшавер, который ранее заявил, что прокуратура не считает актрису виновной в ДТП. Он отметил, что Большова «убита этой ситуацией», несмотря на участие в спектаклях.
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обсуждение >>
№ 1
Наталья Курилова   25.10.2022 - 15:19
Убита не Анна Большова, а женщина 31-летняя, у которой двое маленьких детей. Пора бы актерам быть адекватнее в выражениях. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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На Анну Большову завели уголовное дело после смертельного ДТП фотографии
На Анну Большову завели уголовное дело после смертельного ДТП фотографии
На Анну Большову завели уголовное дело после смертельного ДТП фотографии
На Анну Большову завели уголовное дело после смертельного ДТП фотографии
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