67-летний Лесли Джордан погиб в ДТП

Американский комедийный актёр Лесли Джордан
, известный по ролям в сериале «Американская история ужасов»
и фильме «Прислуга»
, скончался в результате аварии. Утром 24 октября в Лос-Анджелесе автомобиль актёра на большой скорости врезался в стену. В полиции предполагают, что 67-летнему Лесли внезапно стало плохо за рулём, из-за чего он потерял управление. Об этом сообщает The Guardian
.
«Мир определённо стал намного темнее без любви и света Лесли Джордана. Он был не только большим талантом и радостью в работе, но и предоставлял нам эмоциональное убежище в самые трудные времена. То, чего ему не хватало в росте, он компенсировал щедростью и величием как сын, брат, художник, комик, партнёр и человек»
, – прокомментировал смерть артиста его агент Дэвид Шауль
.
Джордан начал сниматься в рекламе, кино и телепроектах в 1980-х годах. Он участвовал в таких сериалах, как «Юристы Бостона»
, «Палм Спрингс»
, «Отчаянные домохозяйки»
и «Уилл и Грейс»
. Актёр вновь обрёл популярность во время пандемии, когда ежедневно в комедийном формате начал публиковать сплетни в социальных сетях.
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