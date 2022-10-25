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67-летний Лесли Джордан погиб в ДТП

25 октября
2022 год

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25 октября 2022
Американский комедийный актёр Лесли Джордан, известный по ролям в сериале «Американская история ужасов» и фильме «Прислуга», скончался в результате аварии. Утром 24 октября в Лос-Анджелесе автомобиль актёра на большой скорости врезался в стену. В полиции предполагают, что 67-летнему Лесли внезапно стало плохо за рулём, из-за чего он потерял управление. Об этом сообщает The Guardian.

67-летний Лесли Джордан погиб в ДТП

«Мир определённо стал намного темнее без любви и света Лесли Джордана. Он был не только большим талантом и радостью в работе, но и предоставлял нам эмоциональное убежище в самые трудные времена. То, чего ему не хватало в росте, он компенсировал щедростью и величием как сын, брат, художник, комик, партнёр и человек», – прокомментировал смерть артиста его агент Дэвид Шауль.

Джордан начал сниматься в рекламе, кино и телепроектах в 1980-х годах. Он участвовал в таких сериалах, как «Юристы Бостона», «Палм Спрингс», «Отчаянные домохозяйки» и «Уилл и Грейс». Актёр вновь обрёл популярность во время пандемии, когда ежедневно в комедийном формате начал публиковать сплетни в социальных сетях.
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67-летний Лесли Джордан погиб в ДТП фотографии
67-летний Лесли Джордан погиб в ДТП фотографии
67-летний Лесли Джордан погиб в ДТП фотографии
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